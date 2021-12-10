У китайській гробниці виявили найстарішу броню віком 2,7 тисячі років (фото)

Ця знахідка є одним із рідкісних доказів передачі технологій із заходу Схід через Євразійський континент на початку 1 тисячоліття до.н.е.

Неподалік сучасного китайського міста Турфан на цвинтарі Янхай археологи знайшли унікальну шкіряну лускату броню, пише IFLS.

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Дослідники дійшли висновку, що обладунки спочатку були виготовлені в Новоассірійському царстві — державі, яка охоплювала частини сучасних Іраку, Ірану, Сирії, Туреччини та Єгипту.

Як зазначають вчені, незважаючи на те, що відстежити конкретний шлях обладунків з Ассирії до Північно-Західного Китаю не можна, це відкриття є одним із рідкісних доказів передачі технологій із заходу на схід через Євразійський континент на початку 1 тисячоліття до н.е.

Броня, датована між 786 та 543 pp. до н. е., була спочатку виявлена у 2013 році у гробниці 30-річного солдата.

Луска броня є майже цілим обладунком, спочатку зроблений з більш ніж 5500 окремих шкіряних лусочок.

"Примітно, що в жодній з інших 520 розкопаних гробниць цвинтаря Янхай не було виявлено жодної лускатої броні зі шкіри або будь-якого іншого матеріалу. Лускаті обладунки також не знайшли і в інших археологічних пам'ятниках Північно-Західного Китаю 2 і початку 1 тисячоліття до н. е." — зазначають автори.

[ + – ] Стародавні шкіряні обладунки датуються періодом між 786 та 543 рр. до н. е.

Але це не єдине, що робить знахідку унікальною. Обладунки вкрай рідко зберігаються так довго. На сьогодні відомий тільки один повний зразок шкіряного лускатого обладунку, проте він дуже тендітний, щоб його можна було б вивчити цілком. Тільки завдяки надзвичайно посушливому клімату Північно-Західного Китаю обладунки з Янхаю ще не згнили.

Також варто підмітити стиль броні. Незважаючи на той факт, що немає прямої паралелі з виявленими обладунками у всьому Північно-Західному Китаї, є деякі стилістичні та функціональні подібності з обладунком приблизно того ж віку невідомого походження, що зберігається у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.

За допомогою радіовуглецевого датування археологи з'ясували, що ця броня датується періодом між VIII і V століттями до н.е., проте її географічне походження залишається невідомим. Ці обладунки мають вражаючу подібність із бронею, виявленою в Яньхаї: вони відносяться до того ж періоду часу, повторюють той самий малюнок і дизайн, а також виготовлені з тих самих матеріалів. Єдине, що їх відрізняє від броні в Яньхаї – це додавання шкіряної спідниці та жорсткішого торсу.

На думку вчених, ці дві броні були виготовлені як екіпірування для різних підрозділів однієї армії. Період часу, до якого відносяться ці дві обладунки, був "поворотним" для розвитку людства у багатьох відношеннях, одним з яких розвиток кавалерійських підрозділів в арміях.

[ + – ] Місце розкопок на цвинтарі Янхай

Дослідники зазначають, що на той час разом із колісницями, запряженими кіньми, з'явилися й масштабні обладунки. Вони припускають, що воїн з Яньхая міг бути одним із нових кавалеристів. Хоча броня з Метрополітен-музею має відмітні ознаки піхоти.

"Такої стандартизації військової техніки приблизно з VIII по V століття до н.е. досягла тільки новоассірійська армія, коли значення важкої піхоти та кавалерії (і, можливо, виробництво масштабних обладунків) досягло свого піку", — пояснили дослідники.

Іншими словами, той факт, що ці два обладунки настільки схожі, але явно зроблені для різних цілей, означає, що вони мали бути новоассірійськими, тому що більше ні в кого на той час не було технологій та ресурсів для масового виробництва такого обладнання.

І хоча ще багато чого належить розгадати, наприклад, точно невідомо, як броня потрапила до Китаю, або де саме вона була спочатку виготовлена, досить дивно, що одне вкрай рідкісне відкриття розкрило одразу дві загадки.