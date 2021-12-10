В китайской гробнице обнаружили старейшую броню возрастом 2,7 тысяч лет (фото)

Эта находка является одной из редких доказательств передачи технологий с запада на восток через Евразийский континент в начале 1 тысячелетия до.н.э.

Недалеко от современного китайского города Турфан на кладбище Янхай археологи нашли уникальную кожаную чешуйчатую броню, пишет IFLS.

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Исследователи пришли к выводу, что доспехи первоначально были изготовлены в Новоассирийском царстве — государстве, которое охватывало части современных Ирака, Ирана, Сирии, Турции и Египта.

Как отмечают ученые, несмотря на то, что отследить конкретный путь доспехов из Ассирии до Северо-Западного Китая нельзя, данное открытие является одним из редких доказательств передачи технологий с запада на восток через Евразийский континент в начале 1 тысячелетия до н.э.

Броня, датированная между 786 и 543 гг. до н. э., была первоначально обнаружена в 2013 году в гробнице 30-летнего солдата.

Чешуйчатая броня представляет собой почти целый доспех, первоначально сделанный из более чем 5500 отдельных кожаных чешуек.

"Примечательно, что ни в одной из других 520 раскопанных гробниц кладбища Янхай не было обнаружено ни одной чешуйчатой брони из кожи или любого другого материала. Чешуйчатые доспехи также не были найдены и в других археологических памятниках Северо-Западного Китая 2 и начала 1 тысячелетия до н. э." — отмечают авторы.

[ + – ] Древние кожаные доспехи датируются периодом между 786 и 543 гг. до н. э.

Но это не единственное, что делает находку уникальной. Доспехи крайне редко сохраняются так долго. На сегодняшний день известен только один полный образец кожаного чешуйчатого доспеха, однако он слишком хрупок, чтобы его можно было бы изучить целиком. Только благодаря чрезвычайно засушливому климату Северо-Западного Китая доспехи из Янхая еще не сгнили.

Также стоит отметить и стиль брони. Несмотря на тот факт, что нет прямой параллели с обнаруженными доспехами во всем Северо-Западном Китае, есть некоторые стилистические и функциональные сходства с доспехом примерно того же возраста неизвестного происхождения, хранящимся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

С помощью радиоуглеродного датирования, археологи выяснили, что эта броня датируется периодом между VIII и V веками до н.э., однако его географическое происхождение остается неизвестным. Эти доспехи имеют поразительное сходство с броней, обнаруженной в Яньхае: они относятся к тому же периоду времени, повторяют тот же рисунок и дизайн, а также сделаны из тех же материалов. Единственное, что их отличает от брони в Яньхае — это добавление кожаной юбки и более жесткого торса.

По мнению ученых, эти две брони были изготовлены как экипировка для разных подразделений одной армии. Период времени, к которому относятся эти два доспеха, был "поворотным" для развития человечества во многих отношениях, одним из которых — развитие кавалерийских подразделений в армиях.

[ + – ] Место раскопок на кладбище Янхай

Исследователи отмечают, что в то время вместе с колесницами, запряженными лошадьми, появились и масштабные доспехи. Они предполагают, что воин из Яньхая мог быть одним из этих новых кавалеристов. В то время как броня из Метрополитен-музея имеет отличительные признаки пехоты.

"Такая степень стандартизации военной техники примерно с VIII по V век до н.э. достигла только новоассирийская армия, когда значение тяжелой пехоты и кавалерии (и, возможно, производство масштабных доспехов) достигло своего пика", — объяснили исследователи.

Иными словами, тот факт, что эти два доспеха настолько похожи, но явно сделаны для разных целей, означает, что они должны были быть новоассирийскими, так как больше ни у кого в то время не было технологий и ресурсов для массового производства подобного оборудования.

И хотя еще многое предстоит разгадать, например, точно неизвестно, как броня попала в Китай, или где именно она была первоначально изготовлена, довольно удивительно, что одно крайне редкое открытие разрешило сразу две загадки.