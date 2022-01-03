Разграблена, но очень интересна. На севере Китая обнаружили древнюю гробницу V века (фото)

В северной китайской провинции Шанси, возле города Датун, археологи нашли погребальную камеру, украшенную уникальным горельефом и росписью. Это захоронение было создано в 456 году.

Китайские археологи обнаружили гробницу, которая относится к периоду правления династии Северная Вэй (386-534 гг. н.э). Археологи из Института археологии провинции Шаньси изучили надписи в погребальной камере и выяснили, что ее создали в 456 году и в ней похоронен человек по имени Люй Сюй, сообщает Xinhua.

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[ + – ] Рисунки, украшающие гробницу Фото: Xinhua

Погребальная камера или "го" на китайском языке имеет длину 1,8 м и ширину 3,3 метра, а ее высота – 1,9 метра. Гроб или "гуань" в гробнице отсутствует, так как эта усыпальница была разграблена. Поэтому ученые обнаружили лишь несколько древних артефактов.

[ + – ] Рисунки, украшающие гробницу Фото: Xinhua

По словам археологов, на южной стене гробницы высечены изображения двух воинов, которые охраняют могилу. Одеты они в экзотические одежды, и изображены с обнаженной грудью и с трезубцами в руках.

[ + – ] Рисунки, украшающие гробницу Фото: Xinhua

Директор Института археологии города Датун Чжан Чжичжун заявил, что обнаруженная гробница предоставила новые материалы для изучения процесса этнической интеграции и вопроса о культурных обменах между Китаем и Западом.

[ + – ] Рисунки, украшающие гробницу Фото: Xinhua

Напоминаем, что в китайской гробнице, обнаруженной недалеко от города Турфан, археологи нашли старейшую броню возрастом 2,7 тысяч лет. Исследователи пришли к выводу, что эту броню изначально изготовили в Новоассирийском царстве — государстве, которое охватывало современные Ирак, Иран, Сирию, Турцию и Египет.

Также в Китае обнаружили гробницу кровавого китайского императора. По словам ученых, китайский правитель Лю Чжи, который правил в 146-168 годах нашей эры славился особой жестокостью.