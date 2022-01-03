Разграблена, но очень интересна. На севере Китая обнаружили древнюю гробницу V века (фото)
В северной китайской провинции Шанси, возле города Датун, археологи нашли погребальную камеру, украшенную уникальным горельефом и росписью. Это захоронение было создано в 456 году.
Китайские археологи обнаружили гробницу, которая относится к периоду правления династии Северная Вэй (386-534 гг. н.э). Археологи из Института археологии провинции Шаньси изучили надписи в погребальной камере и выяснили, что ее создали в 456 году и в ней похоронен человек по имени Люй Сюй, сообщает Xinhua.
Погребальная камера или "го" на китайском языке имеет длину 1,8 м и ширину 3,3 метра, а ее высота – 1,9 метра. Гроб или "гуань" в гробнице отсутствует, так как эта усыпальница была разграблена. Поэтому ученые обнаружили лишь несколько древних артефактов.
По словам археологов, на южной стене гробницы высечены изображения двух воинов, которые охраняют могилу. Одеты они в экзотические одежды, и изображены с обнаженной грудью и с трезубцами в руках.
Директор Института археологии города Датун Чжан Чжичжун заявил, что обнаруженная гробница предоставила новые материалы для изучения процесса этнической интеграции и вопроса о культурных обменах между Китаем и Западом.
Напоминаем, что в китайской гробнице, обнаруженной недалеко от города Турфан, археологи нашли старейшую броню возрастом 2,7 тысяч лет. Исследователи пришли к выводу, что эту броню изначально изготовили в Новоассирийском царстве — государстве, которое охватывало современные Ирак, Иран, Сирию, Турцию и Египет.
Также в Китае обнаружили гробницу кровавого китайского императора. По словам ученых, китайский правитель Лю Чжи, который правил в 146-168 годах нашей эры славился особой жестокостью.