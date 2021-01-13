Найдена гробница кровавого китайского императора

Китайский правитель Лю Чжи славился особой жестокость и жаждой женщин.

Во время недавних раскопок мавзолея в городе Лоян, Китай, археологи обнаружили артефакт, который может окончательно подтвердить, что таинственная гробница принадлежит императору Лю Чжи, царствовавшего в 146-168 гг н.э, пишет Live Science.

Археологи знают о мавзолее уже много лет и давно предполагают, что он мог принадлежать Лю Чжи, а печать, обнаруженная во время недавних раскопок только способствует этим догадкам. Печать содержит имя императора Лю Хуна, преемника Лю Чжи. Исторические записи свидетельствуют, что именно он построил мавзолей для Лю Чжи после загадочной смерти последнего.

"Вместе с предыдущими документами о местонахождении гробницы императора, это открытие дает нам почти полную уверенность в том, что это гробница императора Лю Чжи", — отметил Ван Сяньци, младший научный сотрудник Института культурных реликвий и археологии города Лоян, который ведет раскопки в мавзолее.

Чем же славился Лю Чжи?

Император Лю Чжи правил Китаем в период великих междоусобиц. Во время его правления в империи часто происходил голод и многочисленные восстания. Решал эти проблемы Лю Чжи, проводя кровавые чистки среди дворцовых чиновников.

В 159 году по его приказу казнили крупного чиновника Лян Цзи, который и помог Лю Чжи прийти к власти. Большая часть семьи Лян Цзи также была убита, как и другие чиновники в последующие годы.

Однако численные кровопролития никак не помогли развитию стране. Ближе к концу жизни Лю Чжи люди стали все больше говорить о его недостатках, даже несмотря на риск быть казненным.

В 166 году н.э студенты, готовящиеся к экзаменам на государственную службу, устроили протесты, но войска их остановили и арестовали. Записи также рассказывают о кровавых военных кампаниях, ставших результатом многочисленных восстаний.

Кроме склонности к насилию, император славился жаждой женщин. Государственная казна удерживала гарем из 5 тыс. наложниц и множества их слуг и сопровождающих. Сама казна наполнялась за счет безграничных налогов с населения, жившего в нищете.

Лю Чжи умер в январе 168 года в возрасте 36 лет. Непонятно, от чего он умер, но в исторических записях не говорится о том, что его убили. Мавзолей, в котором он был похоронен, назывался "Курган понимания".

По словам Вана, на сегодня на этом месте были обнаружены развалины двора, коридора, колодца, тропы и дренажного канала. Эта находка имеет важное значение для изучения планировки гробницы и системы захоронения императоров династии Восточная Хань.