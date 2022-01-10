Геймери бронзової доби. Археологи показали, як виглядає "настолка" віком 4 тис. років

Під час розкопок на півночі гір Хаджар в Омані, учені знайшли кам'яну дошку для настільної гри, а також кам'яну вежу та свідчення виплавки міді в регіоні.

Учені з Польщі й Оману під час розкопок на місці стародавнього поселення в долині Кумайра, що знаходиться в північній частині гір Хаджар, знайшли кам'яну ігрову дошку, яка була створена в період між 2500 та 2000 роками до нашої ери, повідомляє Jerusalem Post.

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Група археологів із Польщі й Оману знайшла безліч артефактів, зокрема вежу, свідчення виплавки міді та кам'яну ігрову дошку на місці стародавнього поселення в Омані. Археологи знайшли кам'яну ігрову дошку з відмітками й отворами, які вказують на концепцію ігрових дощок, що використовувалися в інших іграх бронзової доби.

[ + – ] Гори Хаджар в Омані Фото: The Jerusalem Post

"Такі ігрові дошки трапляються дуже рідко, але подібні до цієї вже знаходили в Месопотамії, Індії та в басейні Східного Середземномор'я", — каже Петро Белінський з Варшавського університету.

[ + – ] Група археологів із Польщі й Оману знайшла безліч артефактів, зокрема вежу, свідчення виплавки міді та кам'яну ігрову дошку на місці стародавнього поселення в Омані. Фото: The Jerusalem Post

Раніше в долині Кумайра археологи вже знаходили залишки стародавніх поселень і поховань, вік яких понад 4 тисячі років. Це місце в давнину знаходилося на стику торговельних шляхів, тому вчені сподівалися знайти ще одне поселення і це їм вдалося. Під час розкопок вони знайшли залишки круглої вежі, діаметром приблизно 20 м, і споруд бронзового віку. Також археологи знайшли свідчення про виплавку міді та предмети з цього металу, і стародавню дошку для гри.

[ + – ] Подібну кам'яну ігрову дошку раніше знайшли в Єгипті Фото: The Jerusalem Post

"Для чого слугувала ця вежа й інші споруди, ще доведеться розібратися", — каже Агнешка Пеньковська з Варшавського університету.

Знайдені мідні предмети вказують на те, що мешканці поселення брали участь у досить прибутковій торгівлі міддю, чим славився тисячі років тому Оман.

"Згадки про мідь з Оману можна знайти в клинописних текстах стародавньої Месопотамії", — каже Белінський.

Нагадуємо, що в Китаї археологи знайшли дуже велику виноробню, площею 3 000 кв. м, якій 400 років.