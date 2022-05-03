Одразу дві групи вчених хочуть надіслати звістки інопланетянам: першу відправлять уже в 2022 році
Учені хочуть розповісти представникам позаземних цивілізацій, де знаходиться Земля. Але це може становити загрозу для нас.
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Уже понад 70 років астрономи сканують космос у пошуках сигналів від позаземних цивілізацій. Багато вчених впевнені, що позаземне розумне життя все ж таки існує на багатьох із 300 млн потенційно заселених планет у нашій галактиці. І ці представники позаземних цивілізацій, принаймні, деякі з них, на думку вчених, досягли необхідного технологічного рівня, щоб так само, як і ми вийти в космос і посилати сигнали іншим цивілізаціям. Але поки що таких сигналів не зафіксовано. Тому вчені Землі самі відправляють повідомлення інопланетянам. Про те, що це за повідомлення і чи потрібно їх надсилати виданню The Conversation, розповів Кріс Імпі з Університету штату Арізона, США.
За словами вченого вже найближчим часом дві групи вчених планують надіслати нові повідомлення для представників позаземних цивілізацій, які на думку цих учених повинні так само як і ми, вслухатися в прірву космосу.
"Це схоже на те, як якби ви загубилися в пустелі та написали слово "Допоможіть" у надії, щоб вас знайшли з повітря. Багато хто запитує: а чи потрібно посилати такі повідомлення, чи не небезпечно це для нас?" — каже Імпі.
Перші спроби зв'язатися з інопланетянами
Ще в 70-х роках минулого століття NASA відправило в космос, серед інших подібних до них, апарати "Піонер-10" та "Вояджер-1", які, крім дослідницької роботи призначалися для відправлення послання інопланетянам. Вони несли інформацію про людину, Землю, Сонячну систему і про те, де знайти нашу планету. Учені сподівалися, що коли апарати покинуть Сонячну систему, що вже сталося, їх знайдуть інопланетяни і дізнаються, що ми існуємо і де нас знайти, каже Імпі.
Інші спроби зв'язку з позаземними цивілізаціями
Деякі вчені вважали, що знайти наші апарати у безодні космосу — це все одно, що знайти голку в стозі сіна. Тому було ухвалено рішення відправити в космос радіоповідомлення.
Першим таким повідомленням для позаземних цивілізацій був зашифрований радіосигнал, який відправили в 1974 році з обсерваторії Аресібо в Пуерто-Рико. Повідомлення, в якому йдеться про людину і нашу планету, полетіло в кульове скупчення М13, яке знаходиться на відстані 25 тисяч світлових років від нас. Відповідно воно ще туди летить, а чекати на відповідь нам доведеться приблизно стільки ж часу, вважає Імпі.
Нові повідомлення для інопланетян
За словами вченого, найближчим часом дві групи дослідників збираються надіслати інопланетянам нові повідомлення.
Одне з нових повідомлень хочуть надіслати за допомогою найбільшого у світі радіотелескопа FAST, що знаходиться в Китаї, вже в 2023 році. Про цей сигнал для інопланетян, який називається "Радіомаяк у Галактиці", і з чого він складається Фокус уже докладно писав раніше.
Учені відправлять повідомлення до зірок, що знаходяться біля центру Чумацького Шляху на відстані від 10 до 20 тисяч світлових років від Землі.
"Це, звичайно, збільшує кількість інопланетян, які можуть отримати сигнал, але знову ж таки, чекати відповіді доведеться десятки тисяч років", — говорить Імпі.
Другий сигнал для позаземних цивілізацій учені хочуть надіслати за допомогою супутникової станції Гунхіллі в Англії вже у жовтні 2022 року. Сигнал орієнтований на зірку TRAPPIST-1.
Навколо цієї зірки обертається 7 планет, три з яких схожі на Землю і там, на думку вчених, може бути життя, зокрема розумне. TRAPPIST-1 знаходиться на відстані 38 світлових років, а значить потенційну відповідь можна буде отримати вже через 78 років, каже Імпі.
Чи потрібно надсилати повідомлення інопланетянам?
"Відповідь на питання про те, чи потрібне нам спілкування з інопланетянами і чи потрібно нам, щоб цей позаземний розум нас знайшов, не така однозначна, як здається", — каже Імпі.
Знаменитий фізик Стівен Гокінг говорив про те, що контакт з інопланетянами, які мають досконаліші технології, може бути небезпечним для землян.
"Гокінг вважав, що якщо високорозвинена цивілізація дізнається, де знаходиться Земля, то ці інопланетяни можуть прилетіти та знищити нас", — каже Імпі.
Але багато вчених не бачать у цьому жодної небезпеки. Адже якщо інопланетна цивілізація так високорозвинена, то її представники, швидше за все, вже знають про те, де знаходиться Земля, і що тут живуть люди.
"Якщо люди колись вступлять у контакт з інопланетянами, я сподіваюся, що вони прийдуть з миром", — говорить Імпі.
Нагадуємо, що вчені знайшли легкий спосіб виявлення інопланетного життя. Дослідники пропонують припинити шукати біосигнатури в атмосферах далеких планет, а зосередити свою увагу на техносигнатурах.
Також Фокус писав про те, що вчені відповіли на питання, коли людство може досягти рівня цивілізації I типу за шкалою Кардашева.