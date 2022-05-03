Одразу дві групи вчених хочуть надіслати звістки інопланетянам: першу відправлять уже в 2022 році

Учені хочуть розповісти представникам позаземних цивілізацій, де знаходиться Земля. Але це може становити загрозу для нас.

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Уже понад 70 років астрономи сканують космос у пошуках сигналів від позаземних цивілізацій. Багато вчених впевнені, що позаземне розумне життя все ж таки існує на багатьох із 300 млн потенційно заселених планет у нашій галактиці. І ці представники позаземних цивілізацій, принаймні, деякі з них, на думку вчених, досягли необхідного технологічного рівня, щоб так само, як і ми вийти в космос і посилати сигнали іншим цивілізаціям. Але поки що таких сигналів не зафіксовано. Тому вчені Землі самі відправляють повідомлення інопланетянам. Про те, що це за повідомлення і чи потрібно їх надсилати виданню The Conversation, розповів Кріс Імпі з Університету штату Арізона, США.

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За словами вченого вже найближчим часом дві групи вчених планують надіслати нові повідомлення для представників позаземних цивілізацій, які на думку цих учених повинні так само як і ми, вслухатися в прірву космосу.

"Це схоже на те, як якби ви загубилися в пустелі та написали слово "Допоможіть" у надії, щоб вас знайшли з повітря. Багато хто запитує: а чи потрібно посилати такі повідомлення, чи не небезпечно це для нас?" — каже Імпі.

Перші спроби зв'язатися з інопланетянами

Ще в 70-х роках минулого століття NASA відправило в космос, серед інших подібних до них, апарати "Піонер-10" та "Вояджер-1", які, крім дослідницької роботи призначалися для відправлення послання інопланетянам. Вони несли інформацію про людину, Землю, Сонячну систему і про те, де знайти нашу планету. Учені сподівалися, що коли апарати покинуть Сонячну систему, що вже сталося, їх знайдуть інопланетяни і дізнаються, що ми існуємо і де нас знайти, каже Імпі.

[ + – ] Таке послання інопланетянам несе у собі космічний апарат "Піонер-10" Фото: The Conversation

Інші спроби зв'язку з позаземними цивілізаціями

Деякі вчені вважали, що знайти наші апарати у безодні космосу — це все одно, що знайти голку в стозі сіна. Тому було ухвалено рішення відправити в космос радіоповідомлення.

Першим таким повідомленням для позаземних цивілізацій був зашифрований радіосигнал, який відправили в 1974 році з обсерваторії Аресібо в Пуерто-Рико. Повідомлення, в якому йдеться про людину і нашу планету, полетіло в кульове скупчення М13, яке знаходиться на відстані 25 тисяч світлових років від нас. Відповідно воно ще туди летить, а чекати на відповідь нам доведеться приблизно стільки ж часу, вважає Імпі.

Нові повідомлення для інопланетян

За словами вченого, найближчим часом дві групи дослідників збираються надіслати інопланетянам нові повідомлення.

Одне з нових повідомлень хочуть надіслати за допомогою найбільшого у світі радіотелескопа FAST, що знаходиться в Китаї, вже в 2023 році. Про цей сигнал для інопланетян, який називається "Радіомаяк у Галактиці", і з чого він складається Фокус уже докладно писав раніше.

Учені відправлять повідомлення до зірок, що знаходяться біля центру Чумацького Шляху на відстані від 10 до 20 тисяч світлових років від Землі.

[ + – ] Одне з нових повідомлень хочуть надіслати за допомогою найбільшого у світі радіотелескопа FAST, що знаходиться в Китаї Фото: The Conversation

"Це, звичайно, збільшує кількість інопланетян, які можуть отримати сигнал, але знову ж таки, чекати відповіді доведеться десятки тисяч років", — говорить Імпі.

Другий сигнал для позаземних цивілізацій учені хочуть надіслати за допомогою супутникової станції Гунхіллі в Англії вже у жовтні 2022 року. Сигнал орієнтований на зірку TRAPPIST-1.

Навколо цієї зірки обертається 7 планет, три з яких схожі на Землю і там, на думку вчених, може бути життя, зокрема розумне. TRAPPIST-1 знаходиться на відстані 38 світлових років, а значить потенційну відповідь можна буде отримати вже через 78 років, каже Імпі.

Чи потрібно надсилати повідомлення інопланетянам?

"Відповідь на питання про те, чи потрібне нам спілкування з інопланетянами і чи потрібно нам, щоб цей позаземний розум нас знайшов, не така однозначна, як здається", — каже Імпі.

Знаменитий фізик Стівен Гокінг говорив про те, що контакт з інопланетянами, які мають досконаліші технології, може бути небезпечним для землян.

[ + – ] Інопланетяни, які живуть десь у нашій галактиці, можуть становити для нас загрозу Фото: The Conversation

"Гокінг вважав, що якщо високорозвинена цивілізація дізнається, де знаходиться Земля, то ці інопланетяни можуть прилетіти та знищити нас", — каже Імпі.

Але багато вчених не бачать у цьому жодної небезпеки. Адже якщо інопланетна цивілізація так високорозвинена, то її представники, швидше за все, вже знають про те, де знаходиться Земля, і що тут живуть люди.

"Якщо люди колись вступлять у контакт з інопланетянами, я сподіваюся, що вони прийдуть з миром", — говорить Імпі.

Нагадуємо, що вчені знайшли легкий спосіб виявлення інопланетного життя. Дослідники пропонують припинити шукати біосигнатури в атмосферах далеких планет, а зосередити свою увагу на техносигнатурах.

Також Фокус писав про те, що вчені відповіли на питання, коли людство може досягти рівня цивілізації I типу за шкалою Кардашева.