Інопланетяни вже давно не живі істоти з плоті та крові: така ж доля чекає на людство

Позаземні цивілізації є роботами, які пережили своїх творців, вважає англійський астроном.

Поки роботи, які захопили владу над світом, — це найпопулярніший сюжет фантастичних книг та голлівудських фільмів. Найвідомішими з яких є фільми про Термінатора. Але Королівський астроном Мартін Ріс вважає, що такий розвиток подій цілком можливий на Землі. І це, можливо, вже сталося на інших планетах, де мешкали позаземні цивілізації, повідомляє Daily Mail.

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Королівський астроном Великобританії Мартін Ріс висловив думку, що теоретично наявні позаземні цивілізації вже давно не є істотами "з плоті та крові". За словами вченого, інопланетне життя може бути роботами, які змогли пережити своїх творців. І така доля може спіткати й людей на Землі, якщо роботи захоплять владу на планеті.

[ + – ] Королівський астроном Великобританії Мартін Ріс висловив думку, що теоретично навні позаземні цивілізації вже давно не є істотами "із плоті та крові" Фото: Daily Mail

"Я думаю, якщо нам вдасться виявити інопланетян, то вони, найімовірніше, будуть не з плоті й крові, це будуть штучно створені істоти, напхані електронікою, щось схоже на роботів", — говорить Ріс.

За словами вченого, щоб найпростіше життя на планеті перетворилося на цивілізацію, знадобилося 4 млрд років, але нинішні технології розвиваються набагато швидше, а це означає, що приблизно через 1000 років людей можуть витіснити роботи.

"Уявіть собі таку ситуацію, яка може статися на Землі і, можливо, вже трапилася на інших планетах. Ці електронні істоти будуть практично безсмертними, вони можуть дожити до кінця Всесвіту, я думаю кілька мільярдів років точно", — говорить Ріс.

[ + – ] Вчений вважає, що якщо нам вдасться виявити інопланетян, то вони найімовірніше будуть не з плоті та крові, це будуть штучно створені істоти, напхані електронікою, щось схоже на роботів Фото: Daily Mail

За словами Королівського астронома, для того, щоб люди вижили на інших планетах, зокрема на Марсі, їм доведеться хоча б частково стати кіборгами.

"Я думаю, що майбутні підкорювачі інших планет спробують змінити своє тіло і стати сумішшю плоті та електроніки, щоб вижити в екстремальних умовах. Але я вважаю, що ідея про масове переміщення людей на Марс — це повне марення", — говорить Ріс.

[ + – ] Рис вважає, що майбутні підкорювачі інших планет спробують змінити своє тіло і стати сумішшю плоті та електроніки, щоб вижити в екстремальних умовах Фото: Daily Mail

Також вчений вважає, що пілотованими польотами на інші планети мають займатися приватні компанії, такі як SpaceX Ілона Маска або Blue Origin Джеффа Безоса, а не NASA. За словами Ріса, вони зможуть це зробити дешевше, навіть якщо існуватиме більший ризик для екіпажів.

"Я думаю, що навіть якщо буде високий ризик, все одно знайдеться дуже багато звичайних людей, а не астронавтів, які захочуть полетіти на Марс. Деякі з них взагалі захочуть там залишитися і не повертатися на Землю. Я вважаю, що багато хто захоче жити в космосі", — каже Ріс.

За словами вченого, масовий наплив охочих вирушити жити на Червону планету або просто її відвідати, спостерігатиметься ближче до кінця століття або починаючи з 2100 року.

[ + – ] Поки роботи, які захопили владу над світом – це найпопулярніший сюжет фантастичних книг та голлівудських фільмів. Найвідомішими з яких є фільми про Термінатора. Це уривок із фільму 1991 року "Термінатор-2" з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі

Повертаючись до інопланетних цивілізацій, то поки людство не виявило жодної з них. Але багато вчених вважають, що Земля не може бути єдиним місцем у Всесвіті, де існує життя. Але інші вчені ставлять головне питання: якщо інопланетяни існують, чому ми їх ще не побачили?

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