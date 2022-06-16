Інопланетян немає. Британський астронавт вважає НЛО мандрівниками в часі

Тімоті Пік вважає, що НЛО прилетіли не з іншої планети.

Астронавт Європейського космічного агентства, британець Тімоті Пік, в ефірі одного з телеканалів Великобританії заявив, що вважає НЛО мандрівниками в часі, що прибули з майбутнього, пише Futurism.

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Британський астронавт Тімоті Пік, який має майже 186 днів перебування на МКС, виступив гостем в ефірі однієї ранкових програм на британському телебаченні. Одна з тем ранкового шоу стосувалася нещодавніх слухань в американському Конгресі, на яких представники Пентагону розповіли парламентаріям про випадки спостереження НЛО, які вони називають невідомими повітряними явищами.

[ + – ] Одна з тем ранкового шоу стосувалася нещодавніх слухань в американському Конгресі, на яких представники Пентагону розповіли парламентаріям про випадки спостереження НЛО, які вони називають невідомими повітряними явищами Фото: Скриншот

НЛО, Пентагон та NASA

Як вже писав Фокус, представники американської розвідки повідомили про те, що в них є докази про кілька сотень випадків спостереження незвичайних літаючих об'єктів американськими військовими. Пентагон поки не може пояснити, що чим є ці НЛО і продовжує своє розслідування.

Після цього NASA заявило про те, що агентство створило свою робочу групу, яка окремо від Міністерства оборони США з'ясовуватиме, чи є НЛО чимось позаземним або має все ж таки якось стосується нашої планети, як писав Фокус.

Незвичайна теорія походження НЛО

Під час ефіру астронавт Тім Пік заявив, що він має свою теорію про походження НЛО. І ця теорія узгоджується з тим, що йому розповідали його знайомі американські військові льотчики, котрі бачили НЛО або, як їх називають у Пентагоні, непізнані повітряні явища.

[ + – ] Тімоті Найджел Пік — астронавт ЄКА, астронавт Великобританії, 546-й космонавт світу, під час ефіру на ТБ заявив про те, що у нього є своя теорія про походження НЛО Фото: Скриншот

Ведучі запитали в астронавта, як він вважає: це все ж таки позаземні об'єкти або ж секретна зброя, про яку поки ніхто не знає? Тімоті Пік відповів, що він не вірить, що це секретні розробки нової зброї США чи інших країн світу.

"У мене є теорія, і це ж я чув від пілотів військових літаків, що в майбутньому уряд збирається розробити технологію подорожей у часі. І мені здається, що НЛО це щось, що повернулося з майбутнього", — заявив Пік.

Після того, як ведучі телешоу відреагували на цю заяву ввічливим сміхом, Пік додав, що теорій про походження НЛО дуже багато, але попри це поки точно відповісти на питання про те, чим є ці об'єкти, досить складно.

Про це вже говорили раніше

Хоча ця теорія і здається неймовірною, проте нещодавно вчений із Технологічного університету Монтани, США, Майкл Мастерс видав книгу, в якій він стверджує, що НЛО — це літальні апарати людей, які прибули з майбутнього. Вчений вважає, що випадки викрадення людей НЛО, про які заявляють уже багато років, може бути пов'язане з тим, що вчені з майбутнього так вивчають нас нинішніх.

[ + – ] Вчений з Технологічного університету Монтани, США Майкл Мастерс випустив книгу, в якій він стверджує, що НЛО – це літальні апарати людей, які прибули з майбутнього. Вчений вважає, що випадки викрадення людей НЛО, про які заявляють уже багато років, може бути пов'язане з тим, що вчені з майбутнього так вивчають нас нинішніх Фото: Express

"Щодо ймовірних викрадень людей НЛО, то я вважаю, що майбутні антропологи, історики та лінгвісти повертаються до минулого, щоб отримати потрібну їм історичну інформацію", — каже Мастерс.

За його словами, найпростішим поясненням явища НЛО може бути те, що це такі ж люди, як і ми, що тільки-но прибули з майбутнього.

Агент Малдер із відомого телесеріалу "Секретні матеріали" в такій ситуації міг би сказати, що істина справді десь поряд.

[ + – ] Своєрідним слоганом науково-фантастичного серіалу "Секретні матеріали", в якому часто намагалися розгадати таємницю НЛО, була фраза "Істина десь поруч" Фото: Скриншот

Якщо ж припустити, що НЛО все-таки є позаземним об'єктом і інопланетяни все ж таки існують, то таким доказом може стати отриманий китайськими вченими новий сигнал із космосу. Хоча дослідники заявили, що їм необхідно провести аналіз отриманих даних, це все ж таки може бути повідомлення від потенційних інопланетян.

Але ці інопланетяни вже давно можуть бути не зовсім живими істотами, вважає британський астроном, як уже писав Фокус. У ході технологічного прогресу цих позаземних істот могли замінити роботизовані сутності, що захопили владу на рідних планетах позаземної цивілізації.