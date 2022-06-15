Абонент зв'язку. Китайські вчені могли отримати перший сигнал від інопланетян

За словами вчених, потрібно провести додаткові дослідження, щоб розібратися в тому, що це за сигнал насправді.

Дослідники з Китайської академії наук заявили, що вони виявили підозрілі сигнали, які могла надіслати позаземна цивілізація. Але, за їхніми словами, слід обережно підходити до вивчення отриманих результатів, повідомляє Futurism.

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Китайські вчені, які шукають позаземні цивілізації за допомогою найбільшого у світі радіотелескопа FAST діаметром 500 метрів виявили незвичайні сигнали, коли досліджували дані телескопа за 2019 рік.

Радіотелескоп FAST

Цей гігантський телескоп, розташований на південному заході Китаю, використовується для вивчення далеких галактик і вирішення багатьох наукових завдань із дослідження космосу. Одним із його завдань є пошук сигналів від потенційного позаземного розуму. Він відрізняється від такого ж, але вже зруйнованого радіотелескопа в обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко більшою чутливістю та здатністю охоплювати більшу ділянку космосу.

[ + – ] Китайські вчені, які шукають позаземні цивілізації за допомогою найбільшого у світі радіотелескопа FAST діаметром 500 метрів виявили незвичайні сигнали, коли досліджували дані телескопа за 2019 рік Фото: The Conversation

Перший контакт із інопланетянами чи все ж таки не він?

"Вірогідність того, що нам вдалося виявити справжній сигнал від позаземної цивілізації, дуже висока. Але також цей радіосигнал може бути звичайною радіоперешкодою або чимось ще. Потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити, що це сигнал від інопланетян, або навпаки виключити таку можливість", — каже Чжан Тунцзе з Китайської академії наук, який шукає позаземний розум.

Але деякі західні вчені вважають, що рано вважати виявлені сигнали повідомленням від інопланетян. Поки не буде проведено дослідження цих незвичайних сигналів і не буде винесено експертну оцінку наукової спільноти, до цієї заяви варто відноситися з часткою скептицизму. Можливо, у цих сигналів є просте пояснення. Наприклад, журналіст видання SpaceNews вважає, що це цікава заява, але поки що немає причин для сильного хвилювання.

"Ми проведемо аналіз цих сигналів і за допомогою телескопа FAST і знову шукатимемо такі підозрілі сигнали, щоб зрозуміти звідки вони приходять, що дасть можливість точно сказати, чи мають вони відношення до потенційних інопланетян", — говорить Тунцзе.

[ + – ] Але деякі західні вчені вважають, що рано вважати виявлені сигнали повідомленням від інопланетян. Поки не буде проведено дослідження цих незвичайних сигналів і не буде винесено експертну оцінку наукової спільноти, до цієї заяви варто ставитися з часткою скептицизму Фото: BBC

Є одна проблема

Китайські вчені, незважаючи на те, що вони вважають, що потрібно обережно підходити до вивчення отриманих результатів, все ж таки сподіваються підтвердити своє відкриття, яке може змінити світ. Або вони не підтвердять, що ці сигнали надіслала інопланетна цивілізація, і шукатимуть далі.

"Ми дуже хочемо, щоб радіотелескоп FAST став першим у світі радіотелескопом, який прийняв би перший сигнал від позаземного розуму", — говорить Тунцзе.

Але для того, щоб провести додатковий аналіз виявлених сигналів і підтвердити, що було встановлено перший контакт із позаземною цивілізацією, потрібно дуже багато часу. А в учених дуже щільний графік досліджень.

"Я вважаю, що ці підозрілі сигнали справді можуть належати інопланетянам, але в нас дуже мало часу, щоб провести точну ідентифікацію цих сигналів", — говорить Пен Бо з Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук.

Нагадуємо, що Королівський астроном Великобританії вважає, що інопланетяни вже давно не є живими істотами, і така ж доля чекає на людство в майбутньому.

Фокус також писав про те, що вченим вдалося розкрити таємницю найвідомішого поки що сигналу від потенційних інопланетян, який коли-небудь приймали на Землі.

Як уже писав Фокус, учені не залишають спроб встановити контакт із позаземними цивілізаціями і для цього посилають сигнали в космос. Чергову порцію повідомлень буде надіслано вже найближчим часом.