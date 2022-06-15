Абонент на связи. Китайские ученые могли получить первый сигнал от инопланетян

По словам ученых, нужно провести дополнительные исследования, чтобы разобраться в том, что же это за сигнал на самом деле.

Исследователи из Китайской академии наук заявили о том, что они обнаружили подозрительные сигналы, которые могла прислать внеземная цивилизация. Но, по их словам, нужно осторожно подходить к изучению полученных результатов, сообщает Futurism.

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Китайские ученые, которые занимаются поиском внеземных цивилизаций с помощью самого большого в мире радиотелескопа FAST, диаметром 500 метров, обнаружили необычные сигналы, когда исследовали данные телескопа за 2019 год.

Радиотелескоп FAST

Этот гигантский телескоп, который расположен на юго-западе Китая, используется для изучения далеких галактик и решения многих научных задач по исследованию космоса. Одной из его задач является поиск сигналов от потенциального внеземного разума. Он отличается от такого же, но уже разрушенного радиотелескопа в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, большей чувствительностью и способностью охватывать больший участок космоса.

[ + – ] Китайские ученые, которые занимаются поиском внеземных цивилизаций с помощью самого большого в мире радиотелескопа FAST, диаметром 500 метров, обнаружили необычные сигналы, когда исследовали данные телескопа за 2019 год Фото: The Conversation

Первый контакт с инопланетянами или все же не он?

"Вероятность того, что нам удалось обнаружить настоящий сигнал от внеземной цивилизации, очень высока. Но также этот радиосигнал может быть обычной радиопомехой или чем-нибудь еще. Нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что это сигнал от инопланетян, или наоборот исключить такую возможность" — говорит Чжан Тунцзе из Китайской академии наук, который занимается поиском внеземного разума.

Но некоторые западные ученые полагают, что очень рано считать обнаруженные сигналы сообщением от инопланетян. Пока не будет проведено исследование этих необычных сигналов и не будет вынесена экспертная оценка научного сообщества, к этому заявлению стоит относиться с долей скептицизма. Возможно, у этих сигналов существует более простое объяснение. Например, журналист издания SpaceNews считает, что это интересное заявление, но пока нет причин для сильного волнения.

"Мы проведем анализ этих сигналов и с помощью телескопа FAST и будем снова искать такие подозрительные сигналы, чтобы понять откуда они приходят, что даст возможность точно сказать имеют ли они отношение к потенциальным инопланетянам", — говорит Тунцзе.

[ + – ] Но некоторые западные ученые считают, что очень рано считать обнаруженные сигналы сообщением от инопланетян. Пока не будет проведено исследование этих необычных сигналов и не будет вынесена экспертная оценка научного сообщества, к этому заявлению стоит относится с долей скептицизма Фото: BBC

Есть одна проблема

Китайские ученые, несмотря на то, что они считают, что нужно осторожно подходить к изучению полученных результатов, все же надеются подтвердить свое открытие, которое может изменить мир. Или же они не подтвердят, что эти сигналы прислала инопланетная цивилизация и будут искать дальше.

"Мы очень хотим, чтобы радиотелескоп FAST стал первым в мире радиотелескопом, который бы принял первый сигнал от внеземного разума", — говорит Тунцзе.

Но для того, чтобы провести дополнительный анализ обнаруженных сигналов и подтвердить, что был установлен первый контакт с внеземной цивилизацией, нужно очень много времени. А у ученых очень плотный график исследований.

"Я считаю, что эти подозрительные сигналы действительно могут принадлежать инопланетянам, но у нас слишком мало времени, чтобы провести точную идентификацию этих сигналов", — говорит Пэн Бо из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук.

Напоминаем, что Королевский астроном Великобритании считает, что инопланетяне уже давно не являются живыми существами и та же участь ожидает человечество в будущем.

Фокус также писал о том, что ученым удалось раскрыть тайну самого известного пока сигнала от потенциальных инопланетян, который когда-либо принимали на Земле.

Как уже писал Фокус ученые не оставляют попыток установить контакт с внеземными цивилизациями и для этого посылают сигналы в космос. Очередная порция сообщений будет отправлена уже в ближайшее время.