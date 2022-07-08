Инопланетный Интернет. Ученые выдвинули теорию, как общаются внеземные цивилизации

Группа исследователей полагает, что если инопланетяне существуют, то они могут использовать для общения квантовую физику.

То, что человечество еще не установило связь с внеземным разумом, не обязательно означает, что его не существует. Возможно, внеземные цивилизации находятся намного дальше в космосе, и мы пока их не можем обнаружить, считают британские ученые. Они предложили новую теорию, которая предполагает, что инопланетяне могут общаться в межзвездном пространстве с помощью квантовой связи, пишет ScienceAlert.

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Сейчас ученые пытаются сделать квантовую связь реальностью на Земле. Идея состоит в том, что квантовая механика обеспечивает определенные свойства, которые сделают передачу информации более быстрой и безопасной, если ученые смогут достичь успеха в этой области.

Квантовые сети в космосе

Одной из проблем, которую нужно решить ученым при создании квантовых сетей, является то, что они очень хрупкие и чувствительны к помехам. Но новое исследование предполагает, что такие квантовые сети не будут иметь никаких проблем в межзвездном пространстве.

[ + – ] Одной из проблем, которую нужно решить ученым при создании квантовых сетей, является то, что они очень хрупкие и чувствительны к помехам. Но новое исследование предполагает, что такие квантовые сети не будут иметь никаких проблем в межзвездном пространстве Фото: New Scientist

"Квантовые состояния могут разрушиться, если они будут подвержены внешнему влиянию, но наши расчеты показывают, что в пустоте космоса квантовые сети могут существовать нормально и квантовую связь могли бы использовать для общения потенциальные инопланетяне",- говорит Арджун Берера из Эдинбургского университета, Великобритания.

Фотоны могут играть важную роль в передаче информации

Новое исследование предполагает, что частицы света или фотоны, которые можно было бы использовать в виде квантовых частиц в квантовой системе связи, могут преодолеть сотни тысяч световых лет расстояния, что больше, чем размер нашей галактики.

По словам Берера, такую нерушимость и стабильность квантовой связи обеспечит более низкая, чем на Земле, плотность материи в космосе. Это означает, что в такой среде квантовая сеть не будет подвержена помехам. И даже гравитационного влияния недостаточно для того, чтобы нарушить эту сеть.

[ + – ] По словам Берера, такую нерушимость и стабильность квантовой связи обеспечит белее низкая, чем на Земле, плотность материи в космосе. Это означает, что в такой среде квантовая сеть не будет подвержена помехам. И даже гравитационного влияния недостаточно для того, чтобы нарушить эту сеть Фото: wikipedia

"Существует высокая вероятность того, что квантовую связь, связующим звеном которой являются фотоны, можно установить в виде сетей в межзвездном пространстве", — говорит Берера.

Инопланетяне могут присылать нам сигналы, но мы их пока не можем получить

По словам ученых, потенциальные представители внеземных цивилизаций могут отправлять таким образом большие объемы информации на очень далекие расстояния. И, возможно, таким же образом инопланетяне пытаются связаться и с нами. Но для расшифровки квантового сигнала из космоса нужен может потребоваться полностью функционирующий квантовый компьютер.

Хотя квантовая связь не решает еще одной проблемы – это вопрос расстояния. Информация не может перемещаться в космосе быстрее скорости света, а значит, чем больше расстояние, тем дольше будет идти сигнал. По словам ученых, теоретическая возможность получить квантовый сигнал от потенциальных инопланетян все же существует.

Как уже писал Фокус, ученые из Китая уже, возможно, получили сигнал от внеземного разума, но пока не смогли его расшифровать.

Также Фокус писал о том, что согласно новой теории инопланетян вообще не существует, а все НЛО, которые наблюдают на Земле – это аппараты для перемещения во времени. Люди будущего прилетают на них, чтобы изучить нас здесь, в прошлом.

Фокус писал и о том, что другая теория предполагает, что инопланетяне не являются живыми существами в том виде, в котором мы их представляем. А самое главное, человечество превратиться в таких же существ.