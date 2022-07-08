Інопланетний інтернет. Вчені висунули теорію, як спілкуються позаземні цивілізації

Група дослідників вважає, що якщо інопланетяни існують, всі вони можуть використовувати для спілкування квантову фізику.

Те, що людство ще не встановило зв'язок із позаземним розумом, не обов'язково означає, що його не існує. Можливо, позаземні цивілізації знаходяться набагато далі в космосі, і ми поки їх не можемо виявити, вважають британські вчені. Вони запропонували нову теорію, яка передбачає, що інопланетяни можуть спілкуватися в міжзоряному просторі за допомогою квантового зв'язку, пише ScienceAlert.

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Наразі вчені намагаються зробити квантовий зв'язок реальністю на Землі. Ідея полягає в тому, що квантова механіка забезпечує певні властивості, які зроблять передачу інформації швидшою та безпечнішою, якщо вчені зможуть досягти успіху в цій галузі.

Квантові мережі в космосі

Однією з проблем, яку потрібно вирішити вченим під час створення квантових мереж, є те, що вони дуже тендітні та чутливі до перешкод. Але нове дослідження передбачає, що такі квантові мережі не матимуть жодних проблем у міжзоряному просторі.

[ + – ] Однією з проблем, яку потрібно вирішити вченим під час створення квантових мереж, є те, що вони дуже тендітні та чутливі до перешкод. Але нове дослідження передбачає, що такі квантові мережі не матимуть жодних проблем у міжзоряному просторі Фото: sky

"Квантові стани можуть зруйнуватися, якщо вони будуть схильні до зовнішнього впливу, але наші розрахунки показують, що в порожнечі космосу квантові мережі можуть існувати нормально і квантовий зв'язок могли б використовувати для спілкування потенційні інопланетяни", — каже Арджун Берера з Единбурзького університету, Великобританія.

Фотони можуть відігравати важливу роль у передачі інформації

Нове дослідження передбачає, що частинки світла або фотони, які можна було б використовувати як квантові частинки у квантовій системі зв'язку, можуть подолати сотні тисяч світлових років відстані, що понад розмір нашої галактики.

За словами Берера, таку непорушність та стабільність квантового зв'язку забезпечить нижча, ніж на Землі, щільність матерії в космосі. Це означає, що в такому середовищі квантова мережа не буде схильна до перешкод. І навіть гравітаційного впливу недостатньо для того, щоби порушити цю мережу.

[ + – ] За словами Берера, таку непорушність і стабільність квантового зв'язку забезпечить нижча, ніж на Землі, щільність матерії в космосі. Це означає, що в такому середовищі квантова мережа не буде схильна до перешкод. І навіть гравітаційного впливу недостатньо для того, щоб порушити цю мережу Фото: wikipedia

"Існує висока ймовірність того, що квантовий зв'язок, сполучною ланкою якого є фотони, можна встановити як мережі в міжзоряному просторі", — каже Берера.

Інопланетяни можуть надсилати нам сигнали, але ми їх поки не можемо отримати

За словами вчених, потенційні представники позаземних цивілізацій можуть надсилати так великі обсяги інформації на далекі відстані. І, можливо, так само інопланетяни намагаються зв'язатися і з нами. Але для розшифровки квантового сигналу з космосу може знадобитися повністю робочий квантовий комп'ютер.

Хоча квантовий зв'язок не розв'язує ще одну проблему — це питання відстані. Інформація не може переміщатися в космосі швидше за швидкість світла, а отже, чим більша відстань, тим довше йтиме сигнал. За словами вчених, теоретична можливість отримати квантовий сигнал від потенційних інопланетян все ж таки існує.

Як уже писав Фокус, вчені з Китаю вже, можливо, отримали сигнал від позаземного розуму, але поки що не змогли його розшифрувати.

Також Фокус писав про те, що згідно з новою теорією інопланетян взагалі не існує, а всі НЛО, які спостерігають на Землі — це апарати для переміщення в часі. Люди майбутнього прилітають на них, щоб вивчити нас тут, у минулому.

Фокус писав про те, що інша теорія передбачає, що інопланетяни є живими істотами у вигляді, як ми їх представляємо. А найголовніше, людство перетворитися на таких самих істот.