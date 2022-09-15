Ученые охотятся за артефактами инопланетян по всей Солнечной системе: вот почему

Группа американских ученых считает, что признаки существования инопланетной цивилизации нужно искать недалеко от Земли.

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Ученые до сих пор не знают существуют ли инопланетяне. По крайней мере пока их не обнаружили. Но Вселенная настолько огромна, что возможно разумная жизнь зародилась не только на нашей планете. Группа американских ученых создала специальный проект по поиску астро-археологических артефактов, которые могут принадлежать потенциальной инопланетной цивилизации. Они считают, что так инопланетян обнаружить будет гораздо проще. Если они существуют, пишет SсienceAlert.

Лучший способ искать инопланетян — это найти техносигнатуры, то есть свидетельства технологий инопланетных цивилизаций, считают некоторые ученые. Пока что многие из них пытаются обнаружить сигналы от потенциальных инопланетян и постоянно "слушают" космос с помощью радиотелескопов. Но на данный момент никаких сигналов не обнаружено. Это может быть связано с тем, что размеры Вселенной настолько огромны, что если инопланетяне и существуют, то они просто находятся так далеко, что их сигналы к нам не поступают.

[ + – ] Пока что многие из них пытаются обнаружить сигналы от потенциальных инопланетян и постоянно "слушают" космос с помощью радиотелескопов. Но на данный момент никаких сигналов не обнаружено Фото: Science Focus

Но основатели проекта Galileo, Ави Леб и его коллеги из Гарвардского университета, считают, что признаки существования инопланетной цивилизации нужно искать недалеко от Земли. То есть в пределах Солнечной системы.

Проект Galileo является первой научно-исследовательской программой по поиску астро-археологических артефактов инопланетян вблизи нашей планеты.

В проекте Galileo есть несколько основных направления исследований:

Визуализация НЛО в инфракрасном, радио- и оптическом диапазонах и запись аудиоданных. Ученые разработали, создали и развернули собственное оборудование для наблюдения за этими объектами и искусственный интеллект для сбора и интерпретации этих данных.

[ + – ] Ученые разработали, создали и развернули собственное оборудование для наблюдения за НЛО и искусственный интеллект для сбора и интерпретации этих данных Фото: Express

Ученые хотят разобраться с тем, что из себя представляет загадочный объект Оумуамуа и подобные ему межзвездные объекты, которые попадают с Солнечную систему. Кстати, предполагаемый бюджет этой программы составляет 1 млрд долларов, что в 4 раза меньше, чем например 1 запуск ракеты Space Launch System на Луну.

Фокус уже писал о том, что споры вокруг происхождения и самой сути объекта Оумуамуа продолжаются. Ави Леб продолжает настаивать на том, что это космический корабль инопланетян, хотя новое исследование опровергает эту теорию.

[ + – ] Ученые хотят разобраться с тем, что из себя представляет загадочный объект Оумуамуа и подобные ему межзвездные объекты, которые попадают с Солнечную систему Фото: ESO

Ученые хотят обнаружить и исследовать фрагменты первого межзвездного объекта под названием CNEOS 2014-01-08, который покоится на дне Тихого океана. Ави Леб уже получил финансирование на реализацию этого проекта, а это примерно 1,5 млн долларов.

Ави Леб и его коллеги будут искать небольшие инопланетные космические аппараты недалеко от Земли с помощью наземной Обсерватории имени Веры Рубин, которая начнет свою работу в 2023 году. Ученые хотят обнаружить очень маленькие и быстро движущиеся объекты в космосе, которые могут иметь инопланетное происхождение.

Хотя потенциальный инопланетный объект может быть технически сложнее обнаружить, чем сигнал, тем не менее ученые настроены оптимистично.

Об истории изучения НЛО и том, что в частности в США всерьез занялись исследованиями этих объектов, Фокус уже писал.