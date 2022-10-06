Контакт даже с "хорошими" инопланетянами опасен для человечества: ученые объяснили причину
Обнаружение потенциального внеземного разума может навредить человечеству, считают авторы нового исследования. Хотя не все с этим согласны.
Ученые всего мира сейчас занимаются поиском сигнала от представителей внеземного разума. Возможно, человечеству удастся в будущем установить контакт с инопланетянами. И даже если предположить, что они не будут настроены враждебно, то сам факт контакта с внеземной цивилизацией может привести к конфликтам на Земле. Так считают ученые из Университета штата Техас. Но ученые из Университета штата Пенсильвания полагают, что такой вариант развития событий конечно возможен, но скорее всего маловероятен, пишет ScienceAlert.
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Для многих людей существование инопланетян до сих пор остается чем-то из области научной фантастики. Но многие ученые верят в то, что мы не одиноки во Вселенной. Поэтому сейчас в космос направлены радиотелескопы, которые пытаются поймать сигнал от представителей высокоразвитой внеземной цивилизации.
Но еще 12 лет назад знаменитый физик Стивен Хокинг предупреждал, что инопланетяне, если они существуют, могут быть очень враждебно настроенными по отношению к другим видам. И их основной целью является порабощение и колонизация новых планет. Но что, если эти инопланетяне настроены дружественно? К каким последствиям может привести установленный с ними контакт?
Чем опасна встреча инопланетянами для человечества?
Ученые из Университета штата Техас опубликовали статью, в которой предположили, что существуют реальные риски для человечества от подобного контакта. Во первых, сам факт существования внеземной цивилизации может вызвать волну возмущения среди верующих в Бога людей. Это может привести к значительным потрясениям и даже к религиозным войнам.
Но главным риском ученые считают то, что страна, которая первая установит контакт с инопланетянами может монополизировать все полученные от них знания. Даже если изначально и будет происходить некоторый обмен информацией между разными странами, то как показал опыт Второй мировой войны (авторы приводят в пример поведение союзников по антигитлеровской коалиции, которые после войны стали врагами), со временем все может измениться.
Ученые считают, что одна из стран, которая получит доступ к новым технология начнет использовать их только для своей личной выгоды, при этом не давая доступ к новым знаниям другим странам. В результате могут вспыхнуть конфликты за обладание новыми технологическими разработками, что может перерасти в мировую войну.
Не все так страшно, считают другие ученые
Но ученые из Университета штата Пенсильвания опубликовали свою статью, в которой они не согласны с выводами, которые сделали их коллеги. Ученые считают, что очень маловероятно, что только одна из стран сможет установить контакт с потенциальными инопланетянами. А если даже это и произойдет, то у этой страны не получится монополизировать полученные новые знания.
Ученые полагают, что современное научное сообщество настолько взаимосвязано, что подобный сценарий развития событий имеет очень низкую долю вероятности. Даже если в дело вмешаются политики.
С другой стороны критики первоначальной идеи об опасности контакта с инопланетянами считают, что мысль о получении новых технологий от них звучит очень заманчиво. Но с другой стороны, сможет ли человечество сразу же разобраться с этими знаниями? Например, если бы средневековому ученому рассказали о том, как создать атомную бомбу, смог бы он ее сделать?
Поэтому ученые считают, что скорее всего контакт с внеземной цивилизацией не приведет к глобальной катастрофе, хотя такая вероятность и существует. Но, в любом случае, и ученые и политики всего мира должны при установлении контакта с внеземным разумом работать вместе.
Теперь осталось только узнать, существуют ли инопланетяне, и если существует, то будем ли мы интересны им так же, как и они нам?
Как уже писал Фокус, уфологи из Великобритании считают, что в скором времени Землю захватят инопланетяне, которые имеют очень маленький рост. При чем эти инопланетные существа уже высадились на нашей планете.
Также Фокус писал о том, что ученые охотятся за артефактами инопланетян по всей Солнечной системе. Они считают, что признаки существования инопланетной цивилизации находятся рядом с нашей планетой.