Контакт даже с "хорошими" инопланетянами опасен для человечества: ученые объяснили причину

Обнаружение потенциального внеземного разума может навредить человечеству, считают авторы нового исследования. Хотя не все с этим согласны.

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Ученые всего мира сейчас занимаются поиском сигнала от представителей внеземного разума. Возможно, человечеству удастся в будущем установить контакт с инопланетянами. И даже если предположить, что они не будут настроены враждебно, то сам факт контакта с внеземной цивилизацией может привести к конфликтам на Земле. Так считают ученые из Университета штата Техас. Но ученые из Университета штата Пенсильвания полагают, что такой вариант развития событий конечно возможен, но скорее всего маловероятен, пишет ScienceAlert.

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Для многих людей существование инопланетян до сих пор остается чем-то из области научной фантастики. Но многие ученые верят в то, что мы не одиноки во Вселенной. Поэтому сейчас в космос направлены радиотелескопы, которые пытаются поймать сигнал от представителей высокоразвитой внеземной цивилизации.

[ + – ] Многие ученые верят в то, что мы не одиноки во Вселенной. Поэтому сейчас в космос направлены радиотелескопы, которые пытаются поймать сигнал от представителей высокоразвитой внеземной цивилизации Фото: Universe Today

Но еще 12 лет назад знаменитый физик Стивен Хокинг предупреждал, что инопланетяне, если они существуют, могут быть очень враждебно настроенными по отношению к другим видам. И их основной целью является порабощение и колонизация новых планет. Но что, если эти инопланетяне настроены дружественно? К каким последствиям может привести установленный с ними контакт?

Чем опасна встреча инопланетянами для человечества?

Ученые из Университета штата Техас опубликовали статью, в которой предположили, что существуют реальные риски для человечества от подобного контакта. Во первых, сам факт существования внеземной цивилизации может вызвать волну возмущения среди верующих в Бога людей. Это может привести к значительным потрясениям и даже к религиозным войнам.

Но главным риском ученые считают то, что страна, которая первая установит контакт с инопланетянами может монополизировать все полученные от них знания. Даже если изначально и будет происходить некоторый обмен информацией между разными странами, то как показал опыт Второй мировой войны (авторы приводят в пример поведение союзников по антигитлеровской коалиции, которые после войны стали врагами), со временем все может измениться.

Ученые считают, что одна из стран, которая получит доступ к новым технология начнет использовать их только для своей личной выгоды, при этом не давая доступ к новым знаниям другим странам. В результате могут вспыхнуть конфликты за обладание новыми технологическими разработками, что может перерасти в мировую войну.

[ + – ] Еще 12 лет назад знаменитый физик Стивен Хокинг предупреждал, что инопланетяне, если они существуют, могут быть очень враждебно настроенными по отношению к другим видам. И их основной целью является порабощение и колонизация новых планет Фото: BBC

Не все так страшно, считают другие ученые

Но ученые из Университета штата Пенсильвания опубликовали свою статью, в которой они не согласны с выводами, которые сделали их коллеги. Ученые считают, что очень маловероятно, что только одна из стран сможет установить контакт с потенциальными инопланетянами. А если даже это и произойдет, то у этой страны не получится монополизировать полученные новые знания.

Ученые полагают, что современное научное сообщество настолько взаимосвязано, что подобный сценарий развития событий имеет очень низкую долю вероятности. Даже если в дело вмешаются политики.

С другой стороны критики первоначальной идеи об опасности контакта с инопланетянами считают, что мысль о получении новых технологий от них звучит очень заманчиво. Но с другой стороны, сможет ли человечество сразу же разобраться с этими знаниями? Например, если бы средневековому ученому рассказали о том, как создать атомную бомбу, смог бы он ее сделать?

Поэтому ученые считают, что скорее всего контакт с внеземной цивилизацией не приведет к глобальной катастрофе, хотя такая вероятность и существует. Но, в любом случае, и ученые и политики всего мира должны при установлении контакта с внеземным разумом работать вместе.

Теперь осталось только узнать, существуют ли инопланетяне, и если существует, то будем ли мы интересны им так же, как и они нам?

Как уже писал Фокус, уфологи из Великобритании считают, что в скором времени Землю захватят инопланетяне, которые имеют очень маленький рост. При чем эти инопланетные существа уже высадились на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что ученые охотятся за артефактами инопланетян по всей Солнечной системе. Они считают, что признаки существования инопланетной цивилизации находятся рядом с нашей планетой.