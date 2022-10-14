Астрономи шоковані. Виявлено незвичайні "феєрверки" на двох величезних планетах

Учені вперше виявили в атмосфері екзопланет елемент, якого досі ніколи не знаходили.

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Група астрономів уперше виявила у верхніх шарах планет WASP-76b і WASP-121b барій. Це сріблясто-білий метал, який використовують для того, щоб надати зеленого кольору феєрверкам. Але найголовніше, що вчені вперше виявили найважчий елемент зі знайдених на екзопланетах, пише Forbes.

Планети WASP-76b і WASP-121b — це так звані "гарячі Юпітери", які обертаються навколо різних зірок. Вони є величезними газовими велетнями, такими, як Юпітер або Сатурн. Але ці планети обертаються навколо своїх зірок на дуже близькій відстані, і рік на цих планетах триває лише 2 земні дні.

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WASP-76b розташована на відстані приблизно 400 світлових років від нас і на стороні, зверненій до її зірки, температура досягає 2400 градусів за Цельсієм. WASP-121b розташована на відстані приблизно 900 світлових років від нас, і температура на стороні, зверненій до зірки, досягає 3000 градусів за Цельсієм.

Ці планети поєднує те, що тут ідуть дощі з металів, зокрема із заліза. Це відбувається через дуже високу температуру, внаслідок чого метали випаровуються на одній стороні планет. Потім вони переміщаються на інший бік, де набагато холодніше, і конденсуються в краплі та випадають у вигляді дощу.

[ + – ] Ці планети поєднує те, що тут ідуть дощі з металів, зокрема із заліза. Це відбувається через дуже високу температуру, внаслідок чого метали випаровуються на одній стороні планет. Потім вони переміщаються на інший бік, де набагато холодніше, і конденсуються в краплі та випадають у вигляді дощу. Фото: Forbes

Але вчені шоковані тим, що їм вдалося виявити у верхніх шарах атмосфер цих планет барій, який у 2,5 разу важчий за залізо. Це найважчий елемент, який виявили в атмосфері екзопланет на сьогодні.

За словами Олів'є Деманжона з Університету Порту, що в Португалії, ці планети мають величезну гравітацію, а отже, такі важкі елементи, як барій, повинні швидко переміщатися в нижні шари атмосфери, але цього не відбувається.

"Спочатку ми навіть не повірили в те, що виявили барій, оскільки цей елемент ніколи ще не знаходили в атмосферах далеких екзопланет. Ми все перевіряли ще раз, і справді виявилося, що барій там є", — говорить Деманжон.

[ + – ] Планети WASP-76b і WASP-121b — це так звані "гарячі Юпітери", які обертаються навколо різних зірок. Вони є величезними газовими гігантами, такими, як Юпітер чи Сатурн. Але ці планети обертаються навколо своїх зірок на дуже близькій відстані, і рік на цих планетах триває лише 2 земні дні. Фото: Forbes

За словами вчених, їхнє відкриття робить "гарячі Юпітери" ще більш незвичайними та повними загадок планетами. Вивчати ці газові гіганти набагато легше, ніж далекі кам'янисті планети, такі як Марс або Земля, адже вони набагато більші за розмірами. Проте вчені ще занадто мало знають про ці об'єкти, оскільки вони не мають аналогів у Сонячній системі.

Фокус уже докладно писав про особливості планети WASP-76b і планети WASP-121b, де до всього йдуть дощі з дорогоцінного каміння.

Також Фокус писав про топ-5 планет поза Сонячною системою, які є, напевно, найстрашнішими з найвідоміших місць у галактиці.

Щодо об'єктів у нашій Сонячній системі, то Фокус уже писав про те, що вчені виявили незвичайну активність озер під поверхнею супутника Юпітера — Європи.