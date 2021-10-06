Справжнє пекло. На екзопланеті температура перевищує 2400 градусів і йде металевий дощ

За словами вчених, температура в атмосфері екзопланети WASP-76b набагато вища, ніж вважалося раніше.

Коли астрономи кілька років тому знайшли екзопланету WASP-76b, вона здалася їм "справжнім пеклом". Цей газовий гігант настільки гарячий, що на планеті на денній стороні залізо плавиться, а на нічній стороні конденсується і випадає у вигляді дощу. Однак нові дані показують, що цей газовий гігант має набагато вищу температуру, ніж вважалося раніше, повідомляє Forbes.

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WASP-76b — це газовий гігант, який обертається навколо зірки WASP-76 і знаходиться в сузір'ї Риб. Відстань від Сонця — приблизно 391 світловий рік. Згідно з моделюванням атмосфери, вона складається зі щільних хмарних шарів, утворених оксидом алюмінію, нейтральним залізом або ортосилікатом магнію.

[ + – ] Екзопланета WASP-76b. Ілюстрація. Фото: wikipedia

Група вчених із Канади і Великобританії за допомогою Обсерваторії Джеміні визначили присутність на планеті іонізованого або "вільного" кальцію в атмосфері.

"Наявність іонізованого кальцію може вказувати на те, що на екзопланеті дуже сильні вітри у верхніх шарах атмосфери. Або ж температура в атмосфері екзопланети набагато вища, ніж ми думали", — говорить Емілі Дейберт з Університету Торонто.

Планета WASP-76b не схожа на жодну планету в нашій сонячній системі, хоча астрономи знайшли досить багато схожих на неї так званих "гарячих Юпітерів". Екзопланета обертається дуже близько до своєї зірки, яка трохи гарячіша, ніж наше Сонце. Період обертання навколо зірки становить 1,8 земних днів.

Одна сторона екзопланети завжди повернена до зірки, а друга знаходиться "в тіні", як і наш Місяць щодо Землі. Температура на денній стороні планети піднімається вище 2400 градусів Цельсія, а на нічній стороні — до 1300 градусів Цельсія.

[ + – ] На нічній стороні планети WASP-76b йде дощ із розплавленого металу. Ілюстрація. Фото: Forbes

За словами Дейберт, дослідження таких світів, які трохи легше виявити через їхні розмір і близьке розташування до своєї зірки, в кінцевому підсумку допоможе астрономам ближче познайомитися з більш гостинними місцями.

"Знання, які ми отримуємо внаслідок цих спостережень, допоможуть нам одного разу отримати можливість вивчати атмосфери схожих на Землю світів", — говорить дослідниця.