Настоящий ад. На экзопланете температура превышает 2400 градусов и идет металлической дождь

По словам ученых, температура в атмосфере экзопланеты WASP-76b намного выше, чем считалось раньше.

Когда астрономы несколько лет назад обнаружили экзопланету WASP-76b, она показалась им "настоящим адом". Этот газовый гигант настолько горяч, что на планете на дневной стороне железо плавится, а на ночной стороне конденсируется и выпадает в виде дождя. Однако новые данные показывают, что этот газовый гигант имеет намного более высокую температуру, чем считалось ранее, сообщает Forbes.

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WASP-76b – это газовый гигант, который вращается вокруг звезды WASP-76 и находится в созвездии Рыб. Расстояние от Солнца – приблизительно 391 световой год. Согласно моделированию атмосферы, она состоит из плотных облачных слоев, образованных оксидом алюминия, нейтральным железом или ортосиликатом магния.

[ + – ] Экзопланета WASP-76b. Иллюстрация. Фото: wikipedia

Группа ученых из Канады и Великобритании с помощью Обсерватории Джемини определили присутствие на планете ионизированного или или "свободного" кальция в атмосфере.

"Наличие ионизированного кальция может указывать на то, что на экзопланете очень сильные ветры в верхних слоях атмосферы. Или же температура в атмосфере экзопланеты намного выше, чем мы думали", — говорит Эмили Дейберт из Университета Торонто.

Планета WASP-76b не похожа ни на одну планету в нашей солнечной системе, хотя астрономы обнаружили довольно много похожих на нее так называемых "горячих Юпитеров". Экзопланета вращается очень близко к своей звезде, которая немного горячее, чем наше Солнце. Период вращения вокруг звезды составляет 1,8 земных дня.

Одна сторона экзопланеты всегда обращена к звезде, а вторая находится "в тени", как и наша Луна по отношению к Земле. Температура на дневной стороне планеты поднимается выше 2400 градусов Цельсия, а на ночной стороне – до 1300 градусов Цельсия.

[ + – ] На ночной стороне планеты WASP-76b идет дождь из расплавленного металла. Иллюстрация. Фото: Forbes

По словам Дейберт, исследование таких миров, которые немного легче обнаружить из-за их размера и близкого расположения к своей звезде, в конечном итоге поможет астрономам поближе познакомиться с более гостеприимными местами.

"Знания, которые мы получаем в результате этих наблюдений, помогут нам однажды получить возможность изучать атмосферы похожих на Землю миров", — говорит исследовательница.