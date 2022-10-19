Наличие кислорода на других планетах еще не является признаком существования жизни: в чем причина

Новое исследование предполагает, что кислород на экзопланетах может появиться не в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

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Монс Валльнер и его коллеги из Гетеборгского университета, Швеция, утверждают, что наличие кислорода на других планетах не обязательно должно говорить о том, что эти планеты обитаемы. Для появления кислорода существуют и другие пути, и они никак не связаны с жизнедеятельностью микроорганизмов, пишет ScienceAlert.

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Некоторые ученые считают, что, если обнаружить кислород в атмосфере экзопланеты, это будет означать, что она потенциально пригодна для жизни и что саму жизнь там можно найти. Например, на Земле кислород является побочным продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, когда они производят энергию для своей жизни, поглощая углекислый газ, солнечный свет и воду. Но шведские ученые считают, что нельзя исключать и другие пути появления кислорода на других планетах, которые могут быть никак не связаны с жизнью.

Что касается Земли, то наша планета очень насыщена кислородом, это касается и атмосферы, где он составляет примерно 20%, а также земной коры и мантии, где кислород составляет примерно 45%. Появление такого количества кислорода ученые связывают с Кислородной катастрофой, событием которое произошло примерно 2,5 млрд лет назад. Тогда древние цианобактерии начали вырабатывать кислород в качестве побочного продукта при переработке солнечного света. В результате произошло насыщение атмосферы, коры и мантии кислородом.

[ + – ] Что касается Земли, то наша планета очень насыщена кислородом, это касается и атмосферы, где он составляет примерно 20%, а также земной коры и мантии, где кислород составляет примерно 45% Фото: Universe Today

То есть теоретически такой же процесс может происходить и на других планетах, где обнаружен кислород. Но, по словам Валльнера, есть другой источник кислорода и он никак не связан с жизнью.

Ученые предполагают, что кислород на экзопланетах может появиться из диоксида серы. Например, на каменистых планетах, а такой является и Земля, ученые часто обнаруживают серу. Ее производством занимаются вулканы, которые накачивают атмосферу планет этим элементом.

Формула диоксида серы — SO2 и в процессе ионизации светом своей звезды молекула диоксида серы может перестраиваться. В результате чего могут появиться новые химические соединения. Ученые считают, что диоксид серы под влиянием излучения может распасться с выделением кислорода. В результате образуется молекулярный кислород (О2), который так важен для жизни на нашей планете.

По словам Валльнера, частично существование кислорода на спутниках Юпитера, Ио, Ганимеде и Европе, можно объяснить таким процессом. Но на Ио, где находится больше всего вулканов в Солнечной системе, жизни не может быть. А вот на Европе и Ганимеде, где скорее всего существуют подповерхностные океаны, микроорганизмы все же могут существовать. Но они не могут создать такую же атмосферу, как и на Земле, насыщенную кислородом. Поэтому там происходят какие-то другие процессы.

[ + – ] Наличие кислорода в атмосфере Ганимеда астрономы обнаружили еще в 1996 году. Но эта атмосфера слишком тонкая, чтобы спутник Юпитера был обитаем Фото: NASA

Это уже не первое исследование, которое предполагает, что источником кислорода на других планетах не обязательно являются живые организмы. В предыдущих исследованиях ученые предположили, что молекулярный кислород может появится при воздействии очень сильного ультрафиолетового излучения из углекислого газа (СО2). Также был предположение, что кислород может появиться на экзопланетах при взаимодействии света звезды с водой, используя диоксид титана в качестве катализатора.

Фокус уже писал о том, что ученые прогнозируют, что до конца этого десятилетия будут обнаружены планеты, которые очень похожи на Землю.

Также Фокус писал о том, что новое исследование предполагает, что если бы инопланетяне искали жизнь на Земле, то они могли бы ее и не обнаружить. И это связано с несколькими факторами.