Зі США до Європи за 4 години: новий надзвуковий літак готується до першого польоту (відео)

Новий літак XB-1 приватної американської компанії Boom Technology майже готовий вирушити в першу подорож зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку.

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Новий надзвуковий літак, створений інженерами компанії Boom Technology зі США, завершив передпольотні випробування і готовий до того, щоб уперше злетіти над пустелею Мохаве в штаті Каліфорнія. Насправді це лише прототип майбутнього літака, який вирушить у політ через кілька років. Цей пасажирський надзвуковий літак, як передбачається, зробить реальністю подорожі людей між континентами зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку, пише Space.

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Демонстраційний літак XB-1, завдовжки 22 метри й оснащений трьома двигунами General Electric J85, може розвивати швидкість до 2700 км/год, що більш ніж у 2 рази вище за швидкість звуку. Після перевірки технічного стану літака Федеральне управління цивільної авіації США видало дозвіл на перший історичний політ над пустелею Мохаве в штаті Каліфорнія. Під час випробувального польоту літаком XB-1 керуватимуть два досвідчених льотчики.

Новий надзвуковий літак, створений інженерами компанії Boom Technology зі США, завершив передпольотні випробування Фото: space.com

Згідно з повідомленням компанії Boom Technology, інженери об'єднали багаторічний досвід створення літаків і використали новітні технології для створення корпусу XB-1 з вуглецевого композиту та фюзеляжу з титану. Надзвуковий літак має модифіковане трикутне крило, що дає йому змогу не тільки літати зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку, а й забезпечує безпечний зліт і посадку.

Насправді XB-1 є попередником нового пасажирського надзвукового авіалайнера під назвою Overture, який може зробити надзвукові польоти масовим явищем, кажуть у Boom Technology. Якщо випробування XB-1 будуть успішними, то літак Overture буде готовий до такого ж випробування вже у 2027 році. Він матиме довжину 61 метр, зможе вмістити до 80 пасажирів і розвивати швидкість до 2100 км/год, що приблизно в 1,7 раза більше за швидкість звуку. При цьому літак працюватиме на повністю екологічно чистому паливі.

Згідно з повідомленням Boom Technology, надзвуковий авіалайнер Overture зможе доставити пасажирів із Нью-Йорка до Риму лише за 4 години 45 хвилин, тоді як зараз це займає 8 годин. А політ над Тихим океаном із Сан-Франциско до Сеула (столиця Південної Кореї) зараз триває понад 12 годин, але на новому літаку пасажири зможуть заощадити аж 4 години польоту.

Насправді XB-1 є попередником нового пасажирського надзвукового пасажирського авіалайнера під назвою Overture Фото: space.com

Якщо все піде за планом, то літак Overture стане наступником надзвукового літака "Конкорд", який експлуатували з 1969 до 2003 року. Востаннє цей літак доставив 100 пасажирів із Нью-Йорка до Лондона на швидкості, що в 2 рази перевищує швидкість звуку.

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