Индия провела успешное испытание космического самолета: как это было (видео)

У США и Китая есть действующие космические самолеты, но вскоре такой же появится и у Индии, ведь пока это только прототип.

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Индия сделала большой шаг вперед в разработке многоразового космического самолета. Транспортное средство, предназначенное для многоразового использования, повторно использовало системы из прошлогоднего испытательного полета, пишет Space.

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Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно провела второе испытание прототипа космического самолета "Пушпак", в рамках которого ученые проверяли способность транспортного средства успешно садиться на взлетно-посадочной полосе. С помощью многоразового комического самолета Индия планирует сделать полеты в космос более доступными.

У США и Китая есть действующие космические самолеты, но вскоре такой же появится и у Индии, ведь пока это только прототип Фото: ISRO

Прототип космического самолета длиной 6,5 метров запустил вертолет ВВС Индии на высоте 4,5 километра, после чего самолет в автономном режиме успешно приземлился на взлетно-посадочной полосе на расстоянии 4 км от места запуска. Прототип остановился с помощью тормозного парашюта, тормозов шасси и системы управления носовым колесом.

Этот испытательный полет стал продолжением испытаний, проведенных в прошлом году. Но на этот раз "Пушпак" выполнил более сложные маневры, включая корректировку курса, а также приземление на взлетно-посадочной полосе в полностью автономном режиме.

Согласно сообщению ISRO, в ходе испытания ученые проверили различные технологии, которые имеют решающее значение для высокоскоростной автономной посадки космического самолета. Прототип повторно использовал крылатый корпус и все летные системы из первого испытания, что показало возможность их повторного использования.

В ISRO завили, что повторное успешное испытание космического самолета показало, что ученые могут эффективно применять новые технологии для маневрирования, посадки и управления энергией на конечной стадии полета в полностью автономном режиме.

Индия начала разработку космического самолета в 2019 году. Ученые планируют увеличить размер транспортного средства, чтобы уже через несколько лет он смог летать на орбиту с помощью ракеты-носителя.

Напоминаем, что сейчас космический самолет X-37B Космических сил США выполняет свой седьмой полет в космос и впервые он находится на более высокой орбите. В то же время загадочный космический самолет Китая провел уже 100 дней на низкой околоземной орбите.

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