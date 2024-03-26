Індія провела успішне випробування космічного літака: як це було (відео)

У США і Китаю є діючі космічні літаки, але незабаром такий самий з'явиться і в Індії, адже поки що це тільки прототип.

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Індія зробила великий крок уперед у розробці багаторазового космічного літака. Транспортний засіб, призначений для багаторазового використання, повторно використовував системи з торішнього випробувального польоту, пише Space.

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Індійська організація космічних досліджень (ISRO) успішно провела друге випробування прототипу космічного літака "Пушпак", у рамках якого вчені перевіряли здатність транспортного засобу успішно сідати на злітно-посадковій смузі. За допомогою багаторазового комічного літака Індія планує зробити польоти в космос доступнішими.

У США і Китаю є діючі космічні літаки, але незабаром такий же з'явиться і в Індії, адже поки що це тільки прототип Фото: ISRO

Прототип космічного літака довжиною 6,5 метрів запустив вертоліт ВПС Індії на висоті 4,5 кілометра, після чого літак в автономному режимі успішно приземлився на злітно-посадковій смузі на відстані 4 км від місця запуску. Прототип зупинився за допомогою гальмівного парашута, гальм шасі та системи управління носовим колесом.

Цей випробувальний політ став продовженням випробувань, проведених минулого року. Але цього разу "Пушпак" виконав складніші маневри, включно з коригуванням курсу, а також приземленням на злітно-посадковій смузі в повністю автономному режимі.

Згідно з повідомленням ISRO, під час випробування вчені перевірили різні технології, які мають вирішальне значення для високошвидкісної автономної посадки космічного літака. Прототип повторно використовував крилатий корпус і всі льотні системи з першого випробування, що показало можливість їх повторного використання.

У ISRO заявили, що повторне успішне випробування космічного літака показало, що вчені можуть ефективно застосовувати нові технології для маневрування, посадки та управління енергією на кінцевій стадії польоту в повністю автономному режимі.

Індія почала розробку космічного літака у 2019 році. Учені планують збільшити розмір транспортного засобу, щоб уже за кілька років він зміг літати на орбіту за допомогою ракети-носія.

Нагадуємо, що наразі космічний літак X-37B Космічних сил США виконує свій сьомий політ у космос і вперше він перебуває на більш високій орбіті. Водночас загадковий космічний літак Китаю провів уже 100 днів на низькій навколоземній орбіті.

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