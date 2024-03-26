Місяць заліплять рекламою: 2026 року бренди зможуть рекламувати себе на супутнику Землі

Компанія з виробництва місячних баггі надала свої місяцеходи для рекламних площ.

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Науково-фантастичні фільми давно показують нам міста на Місяці, щедро прикрашені неоновими вивісками та рекламними щитами. Схоже, така картинка стає дедалі ближчою до реальності, пише DailyMail.

Стартап із Каліфорнії Astrolab днями підписав угоду з креативним агентством Group of Humans, у рамках якої бренди зможуть рекламувати свою продукцію на Місяці.

Річ у тім, що у 2026 році Astrolab збирається відправити на Місяць свій всюдихід під назвою Flex. Саме цей місячний баггі збираються долучити до реклами на Місяці, хоча поки залишається незрозумілим, яким саме чином. Можливо, рекламу розмістять на баггі, який перевозитиме людей і матеріали на Місяці.

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На думку засновника компанії Group of Humans Роба Ноубла, бренди в секторах телекомунікації, будівництва та мистецтва можуть отримати вигоду з місячної програми. Також було розроблено місячну хартію, яку повинні будуть підписати всі бренди-учасники, де викладається прихильність до "поліпшення життя на Землі".

Місяцехід компанії Astrolab Фото: Astrolab

"Бренди справді зможуть виділитися, продемонструвавши свої продукти в місці, де немає атмосфери та слабка гравітація. Вони зможуть випробувати свою продукцію в екстремальних умовах, продемонструвавши споживачам її якість", — каже Ноубл.

За його словами, ідея відправки рекламних продуктів у космічні подорожі вже не нова. Наприклад, під час місій "Аполлон" у 1960-х роках годинник Omega Speedmaster входив до обов'язкового екіпірування кожного астронавта.

Також NASA працює з Prada над створенням скафандрів для астронавтів, які будуть використовуватися під час майбутньої місії Artemis III.

Місяцехід допоможе швидко переміщатися поверхнею Місяця Фото: Astrolab

Кілька років тому компанія Astrolab представила свій прототип всюдихода Flex, який дасть змогу астронавтам швидко переміщатися поверхнею Місяця. Розроблений місячний баггі також зможе перевозити корисні вантажі.

Найближчими роками компанія планує створити цілий парк своїх місяцеходів і стати аналогом "UPS, FedEx і Uber на Місяці".

Тест-драйв прототипу баггі було завершено в каліфорнійській пустелі неподалік від Долини Смерті, де місцевість найбільше нагадує місячну поверхню.

Перший Flex буде доставлений на Місяць у середині 2026 року компанією Ілона Маска SpaceX, коли NASA планує знову відправити людей на Місяць. Таким чином Flex стане однією із сотень компаній, які займатимуться забезпеченням постійної бази на Місяці.

NASA планує розбити постійний табір до кінця цього десятиліття в південному регіоні Місяця.

Нагадаємо, у NASA показали, який вигляд матиме перша постійна база на Місяці. Американські та італійські вчені працюють над створенням першого аванпосту на поверхні супутника Землі.