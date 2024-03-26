Луну залепят рекламой: в 2026 году бренды смогут рекламировать себя на спутнике Земли

Компания по производству лунных багги предоставила свои луноходы для рекламных площадей.

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Научно-фантастические фильмы давно показывают нам города на Луне, щедро украшенные неоновыми вывесками и рекламными щитами. Похоже, такая картинка становится все ближе к реальности, пишет DailyMail.

Стартап из Калифорнии Astrolab на днях подписал соглашение с креативным агентством Group of Humans, в рамках которого бренды смогут рекламировать свою продукцию на Луне.

Дело в том, что в 2026 году Astrolab собирается отправить на Луну свой вездеход под названием Flex. Именно этот лунный багги собираются задействовать в рекламе на Луне, хотя пока остается неясным, каким именно образом. Возможно, рекламу разместят на багги, который будет перевозить людей и материалы на Луне.

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По мнению основателя компании Group of Humans Роба Ноубла, бренды в секторах телекоммуникации, строительства и искусства, могут извлечь выгоду из лунной программы. Также была разработана лунная хартия, которую должны будут подписать все бренды-участники, где излагается приверженность "улучшения жизни на Земле".

Луноход компании Astrolab Фото: Astrolab

"Бренды действительно смогут выделиться, продемонстрировав свои продукты в месте, где нет атмосферы и слабая гравитация. Они смогут испытать свою продукцию в экстремальных условиях, продемонстрировав потребителям ее качество", — говорит Ноубл.

По его словам, идея отправки рекламных продуктов в космические путешествия уже не нова. К примеру, во время миссий "Аполлон" в 1960-х годах часы Omega Speedmaster входили в обязательную экипировку каждого астронавта.

Также NASA работает с Prada над созданием скафандров для астронавтов, которые будут использоваться во время предстоящей миссии Artemis III.

Луноход поможет быстро перемещаться по поверхности Луны Фото: Astrolab

Несколько лет назад компания Astrolab представила свой прототип вездехода Flex, который позволит астронавтам быстро перемещаться по поверхности Луны. Разработанный лунный багги также сможет перевозить полезные грузы.

В ближайшие годы компания планирует создать целый парк своих луноходов и стать аналогом "UPS, FedEx и Uber на Луне".

Тест-драйв прототипа багги был завершен в калифорнийской пустыне недалеко от Долины Смерти, где местность больше всего напоминает лунную поверхность.

Первый Flex будет доставлен на Луну в середине 2026 года компанией Илона Маска SpaceX, когда NASA планирует снова отправить людей на Луну. Таким образом Flex станет одной из сотен компаний, которые будут заниматься обеспечением постоянной базы на Луне.

NASA планирует разбить постоянный лагерь к концу этого десятилетия в южном регионе Луны.

Напомним, в NASA показали, как будет выглядеть первая постоянная база на Луне. Американские и итальянские ученые работают над созданием первого аванпоста на поверхности спутника Земли.