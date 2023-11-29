NASA показало, який вигляд матиме перша постійна база на Місяці: коли її побудують (фото)

Американські та італійські вчені працюють над створенням першого аванпосту на поверхні супутника Землі.

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NASA уклало угоду з Італійським космічним агентством (ASI), а також із франко-італійською компанією Thales Alenia Space для створення першого постійного людського аванпосту на Місяці, який є найважливішим компонентом місячної програми NASA Artemis. Людству ще належить створити базу на Місяці і тепер проєкт будівництва першого постійного місячного аванпосту нарешті набуває форми, пише Gizmodo.

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Метою програми Artemis є встановлення стійкої довгострокової присутності людини на Місяці. Найважливішим компонентом цієї програми є якраз будівництво першої місячної бази. Поки що невідомо, скільки коштуватиме реалізація цього проєкту, але передбачається, що житловий модуль з'явиться на Місяці не раніше, ніж у 2030-х роках. Житловий модуль, який може стати першою постійною людською базою на Місяці, отримав назву Багатоцільове середовище проживання (МРН).

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Співпраця між NASA та ASI в рамках реалізації місячної програми розпочалася 2020 року з укладення першої угоди про спільну роботу. Через 2 роки було укладено ще одну угоду на проведення попереднього проєктування житлового місячного модуля. Тепер же створення місячної бази, згідно з новою угодою, взялася компанія Thales Alenia Space.

У результаті днями з'явилося перше зображення MPH, на якому видно циліндричну конструкцію з телескопічними опорами і сонячними панелями. Попередньо відомо, що цей модуль матиме довжину 10 метрів.

У результаті днями з'явилося перше зображення MPH, на якому видно циліндричну конструкцію з телескопічними опорами і сонячними панелями. Попередньо відомо, що цей модуль матиме довжину 10 метрів Фото: NASA

У NASA вважають, що астронавти, які житимуть у цьому модулі, зможуть проводити експериментальні дослідження на Місяці, тестувати нові технології, а також вивчатимуть потенційні ризики для астронавтів, з якими можна зіткнуться в реальних місячних умовах. Передбачається, що MHP може стати основою для більш великої бази на Місяці.

У першому кварталі наступного року всі сторони проєкту розглянуть необхідні умови для його реалізації, щоб зрозуміти, які ще технології потрібні для будівництва цієї місячної бази. Наприклад, потрібно створити нові системи життєзабезпечення і вирішити проблему з місячним пилом, який може пошкодити базу, а також скафандри астронавтів. Також місячна база повинна витримувати екстремальні температури, які присутні в південному полярному регіоні Місяця, де буде побудована перша база.

До речі, компанія Thales Alenia Space також працює над створенням трьох герметичних модулів, призначених для першої в історії місячної орбітальної станції Gateway, яка має бути побудована наприкінці цього десятиліття.

Також Фокус писав про історію створення так званого "найстрашнішого космічного знімка", на якому зображений астронавт NASA, що вільно ширяє у відкритому космосі. Це був дійсно історичний вихід у відкритий космос, адже до цього астронавти такого не робили.

Як уже писав Фокус, вчені з Індії планують здійснити ще одну унікальну посадку своїх космічних апаратів на поверхні Місяця, щоб зібрати тут зразки місцевого ґрунту.