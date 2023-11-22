Хімічний елемент, виявлений на Місяці, відкриває шлях до освоєння космосу

Вчені вважають, що виявлений у місячних зразках водень вказує на наявність ресурсів для освоєння Місяця і всього космосу.

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Згідно з дослідженням, опублікованим американськими вченими в журналі Communications Earth & Environment, у зразках місячної породи було виявлено водень із сонячного вітру. Це відкриття вказує на те, що вода на поверхні Місяця може стати життєво важливим ресурсом для процвітання баз на Місяці й освоєння більш далеких куточків космосу, пише Phys.

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Ідентифікація космічних ресурсів є ключовим фактором під час планування майбутніх місій на Місяць, а також інші об'єкти в Сонячній системі.

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Науковці вважають, що водень може стати важливим ресурсом, який можна використати на поверхні Місяця, коли тут буде облаштовано навіть не одну, а кілька постійних баз. За словами вчених, виявлення таких ресурсів і розуміння того, як їх зібрати, є дуже цінним для процесу освоєння Місяця та досліджень далекого космосу.

Вчені під час дослідження вивчали зразки місячної породи, які були доставлені на Землю ще під час місій "Аполлон". Але їхні дослідження тривають і вчені вивчають як поверхню Місяця, так і зразки астероїдів, щоб зрозуміти яким чином місячна поверхня взаємодіє з космічним середовищем. Цей процес відомий як космічне вивітрювання.

Якщо зараз вчені виявили водень із сонячного вітру в зразках місячного ґрунту, то раніше вони знайшли присутність гелію в таких самих зразках, джерелом якого є сонячний вітер. За словами вчених, це перше підтвердження наявності водню в місячних зразках. Для цього відкриття використовувалася електронна мікроскопія, як і для виявлення гелію.

Як уже писав Фокус, вчені виявили в перших зірках хімічний елемент, якого не повинно тут бути. Вчені виявили, що одна з найперших галактик у Всесвіті надзвичайно багата на метали. Зокрема, астрономи знайшли в галактиці, яка існувала через 350 млн років після народження Всесвіту вуглець. Одна з версій говорить про те, що цей елемент з'явився у складі перших зірок завдяки ще більш ранньому, невідомому поколінню зірок. Таким чином нове відкриття може змінити розуміння самого раннього минулого Всесвіту.

Що стосується досліджень Місяця, то як уже писав Фокус, Індія планує через 5-7 років відправити на супутник Землі унікальну місію з чотирьох апаратів. З їхньою допомогою індійські вчені збираються доставити зразки місячного ґрунту на Землю, вперше в історії цієї країни.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили екзотичні льодовики на Меркурії. Одна з гіпотез припускає, що під цими льодовиками можуть бути умови для існування позаземного мікробного життя.

Нагадуємо, що у NASA виникли проблеми з космічним кораблем, який повинен доставити астронавтів на орбіту Місяця. Якщо цю проблему не вдасться вирішити в найближчому майбутньому, то цей факт ставить під загрозу запланований пілотований політ на супутник Землі, як уже писав Фокус .