Неприємності у NASA ставлять під загрозу перший у 21 столітті політ астронавтів на Місяць: що відомо

Захисний тепловий екран космічного корабля Orion зазнав пошкоджень після завершення місії Artemis 1. Інженерам потрібно вирішити цю проблему перед новим польотом до Місяця вже з екіпажем.

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Минув уже майже рік після того, як космічний корабель Orion без екіпажу успішно повернувся на Землю після виконання місії Artemis 1, коли він здійснив обліт Місяця. У NASA вважають, що інженерам знадобиться ще кілька місяців, щоб розв'язати давню проблему із захисним тепловим екраном корабля, який був пошкоджений, перш ніж астронавти зможуть вирушити в політ до Місяця в рамках місії Artemis 2, пише Gizmodo.

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У NASA заявили, що космічне агентство не почне запуск місії Artemis 2, під час якої четверо астронавтів мають облетіти Місяць на космічному кораблі Orion, доки не буде розв'язано проблему із захисним тепловим екраном корабля та доки не внесуть необхідних змін у конструкцію.

Згідно з повідомленням NASA, досі інженери вивчають причини пошкодження теплового екрану корабля Orion і для вирішення проблеми потрібно ще кілька місяців. І тільки після цього можна приступати до підготовки пілотованої місії на Місяць.

Минув уже майже рік після того, як космічний корабель Orion без екіпажу успішно повернувся на Землю після виконання місії Artemis 1, коли він здійснив обліт Місяця Фото: NASA

Поки що вчені не бачать причин скасувати місію або припинити підготовчі роботи, але якщо для цього буде вагома причина, то вони це зроблять. Наразі в NASA готові внести зміни в конструкцію теплового екрана, якщо це буде необхідно.

Астронавти місії Artemis 2 мають полетіти до Місяця в листопаді 2024 року. Тепловий екран космічного корабля призначений для захисту астронавтів від надзвичайно високих температур під час повернення на Землю.

Коли космічний корабель повернувся назад після завершення місії Artemis 1, інженери NASA виявили, що постраждало більше захисного шару теплового екрану, ніж очікувалося. Нагадуємо, що космічний корабель Orion увійшов в атмосферу Землі на швидкості майже 40 тисяч км/год і при цьому його захисний екран зміг витримувати температуру 2800 градусів Цельсія.

Повернення космічного корабля Orion на Землю

Інженери виявили, що під час спуску деякі частини захисного екрана відокремилися від корабля, але не так, як це припускали вчені. При цьому кількість відокремленого матеріалу була більшою, ніж прогнозувалося.

Досі тривають роботи з вивчення причин такого пошкодження захисного екрану і науковці хочуть наприкінці весни наступного року завершити розслідування та внести необхідні зміни в конструкцію.

Достеменно не зрозуміло, чи зможуть проблеми з тепловим екраном вплинути на дату запуску місії Artemis 2, але астронавти, які повинні брати участь у місії на Місяць, заявили, що нікуди не полетять, доки їм не гарантують повну безпеку під час повернення на Землю.

Фокус уже писав про те, як саме відбуватиметься місія на Місяць під назвою Artemis 2, і які астронавти вирушать уперше в 21 столітті в політ навколо Місяця. Висадка астронавтів на Місяць запланована в рамках місії Artemis 3 у 2025 році.

Також Фокус писав про плани Росії, яка планує також отруїти своїх астронавтів на супутник Землі вже в наступному десятилітті. Ці заяви прозвучали на тлі того, що кілька місяців тому на Місяці сталася катастрофа з російським космічним апаратом.