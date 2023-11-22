Неприятности у NASA ставят под угрозу первый в 21 веке полет астронавтов на Луну: что известно

Защитный тепловой экран космического корабля Orion получил повреждения после завершения миссии Artemis 1. Инженерам нужно решить эту проблему перед новым полетом к Луне уже с экипажем.

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Прошел уже почти год после того, как космический корабль Orion без экипажа успешно вернулся на Землю после выполнения миссии Artemis 1, когда он совершил облет Луны. В NASA считают, что инженерам потребуется еще несколько месяцев, чтобы решить давнюю проблему с защитным тепловым экраном корабля, который был поврежден, прежде, чем астронавты смогут отправиться в полет к Луне в рамках миссии Artemis 2, пишет Gizmodo.

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В NASA заявили, что космическое агентство не приступит к запуску миссии Artemis 2, во время которой четверо астронавтов должны облететь Луну на космическом корабле Orion, пока не будет решена проблема с защитным тепловым экраном корабля и пока не будут внесены необходимые изменения в конструкцию.

Согласно сообщению NASA, до сих пор инженеры изучают причины повреждения теплового экрана корабля Orion и для решения проблемы нужно еще несколько месяцев. И только после этого можно приступать к подготовке пилотируемой миссии на Луну.

Прошел уже почти год после того, как космический корабль Orion без экипажа успешно вернулся на Землю после выполнения миссии Artemis 1, когда он совершил облет Луны Фото: NASA

Пока что ученые не видят причин отменить миссию или прекратить подготовительные работы, но если для этого будет веская причина, то они это сделают. На данный момент в NASA готовы внести изменения в конструкцию теплового экрана, если это будет необходимо.

Астронавты миссии Artemis 2 должны полететь к Луне в ноябре 2024 года. Тепловой экран космического корабля предназначен для защиты астронавтов от чрезвычайно высоких температур во время возвращения на Землю.

Когда космический корабль вернулся обратно после завершения миссии Artemis 1, инженеры NASA обнаружили, что пострадало больше защитного слоя теплового экрана, чем ожидалось. Напоминаем, что космический корабль Orion вошел в атмосферу Земли на скорости почти 40 тысяч км/час и при этом его защитный экран смог выдерживать температуру 2800 градусов Цельсия.

Возвращение космчиеского корабля Orion на Землю

Инженеры обнаружили, что во время спуска некоторые части защитного экрана отделились от корабля, но не так, как это предполагали ученые. При этом количество отделенного материала было больше, чем прогнозировалось.

До сих продолжаются работы по изучению причин такого повреждения защитного экрана и ученые хотят в конце весны следующего года завершить расследование и внести необходимые изменения в конструкцию.

По точно не ясно, смогут ли проблемы с тепловым экраном повлиять на дату запуска миссии Artemis 2, но астронавты, которые должны участвовать в миссии на Луну заявили, что не никуда не полетят пока им не гарантируют полную безопасность при возвращении на Землю.

Фокус уже писал о том, как именно будет происходить миссия на Луну под названием Artemis 2, и какие астронавты отправятся впервые в 21 веке в полет вокруг Луны. Высадка астронавтов на Луну запланирована в рамках миссии Artemis 3 в 2025 году.

Также Фокус писал о планах России, которая планирует также отравить своих астронавтов на спутник Земли уже в следующем десятилетии. Эти заявления прозвучали на фоне того, что несколько месяцев назад на Луне произошла катастрофа с российским космическим аппаратом.