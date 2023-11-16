Одной катастрофы мало. РФ объявила об отправке россиян на Луну, разбив там посадочный модуль

Российское космическое агентство собирается не только осуществить пилотируемый полет на Луну, но и построить базу на спутнике Земли.

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"Роскосмос" планирует отправить первых российских астронавтов на Луну в течении следующего десятилетия, а уже через 20 лет россияне собираются построить первую базу на спутнике Земли, пишет The Moscow Times.

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Похоже, что советский лозунг "догнать и перегнать Америку" снова актуален в современной России. Сейчас NASA активно готовится к реализации своей миссии Artemis 2, когда четверо астронавтов на космическом корабле совершат облет Луны без посадки на поверхность в 2024 году. Далее в 2025 году американские астронавты во время миссии Artemis 3 должны совершить повторную посадку на Луне впервые с 1972 года. Также известно о том, что Китай собирается к 2030 году также отправить первую в своей истории пилотируемую миссию на Луну, а еще через 10 лет построить на спутнике Земли сою базу. Также о планах высадить своих астронавтов на Луне недавно заявила и Индия, как уже писал Фокус, которая перед этим собирается создать свою собственную орбитальную станцию.

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Для России лунная гонка началась в августе этого года, когда "Роскосмос" отправил на спутник Земли посадочный модуль "Луна-25". РФ планировала повторить успех еще советской миссии, которая состоялась в 70-х годах прошлого века. Но российскую лунную миссию ожидал провал. Посадочный модуль при попытке сблизится с поверхностью Луны потерял управление и разбился, как уже писал Фокус.

Тем не менее, по словам генерального конструктора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Соловьева, который выступил на научной конференции "Пилотируемые полеты в космос", Россия собирается отправить своих первых астронавтов на Луну в период с 2031 по 2040 годы.

Россия собирается отправить своих первых астронавтов на Луну в период с 2031 по 2040 годы Фото: NASA

Соловьев заявил, что, согласно планам освоения Луны, созданным в РФ, в этот период планируется провести несколько пилотируемых полетов на спутник Земли, а также подготовить все необходимое для строительства лунной базы. Эту базу планируют построить в период с 2041 по 2050 год.

Согласно докладу Соловьева, россияне хотят уже в следующем десятилетии начать добычу воды и кислорода на Луне, а также других ценных ресурсов. Также стало известно и более амбициозных планах РФ по освоению космоса после 2050 года. Россия планирует начать пилотируемые полеты в другие регионы Солнечной системы и для этого должна быть создана необходимая инфраструктура на Луне и на орбите спутника Земли.

Как уже писал Фокус, NASA совместно с частными компаниями, запланировало отправку специального посадочного модуля на обратную сторону Луны. На борту этого модуля будет находится новое устройство, которое поможет обнаружить водяной лед. Из этого льда можно добывать не только воду, но и кислород, который будет использован будущими астронавтами и для дыхания, и для создания топлива.

Также Фокус писал о том, что астронавты смогут выжить на Луне благодаря земным бактериям. Ученые считают, что земные микробы помогут выращивать растения в лунной почве.

Напоминаем, что NASA потеряло связь с марсоходами и летательным аппаратом на Марсе. Сейчас марсоходы Perseverance и Curiosity, а также вертолет Ingenuity не могут получать команды с Земли и отправлять данные ученым с Красной планеты. Но самом деле беспокоится по этому поводу не стоит, заявили в NASA, ведь это временное явление, как уже писал Фокус.