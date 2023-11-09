В поисках воды. Стали известны подробности миссии NASA на обратную сторону Луны (фото)

На Луну полетит устройство SPIDER для исследования недр спутника, чтобы обнаружить здесь водяной лед.

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На борту посадочного модуля Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace, который совершит посадку на обратной стороне Луны, будет находиться устройство SPIDER от австралийской компании Fleet Space Technologies. Таким образом количество полезных нагрузок на борту посадочного модуля, где будут устройства от NASA и Европейского космического агентства, возросло. Новый аппарат будет изучать недра Луны, чтобы обнаружить здесь водяной лед, который необходим для поддержания постоянного присутствия человека на спутнике Земли, пишет Gizmodo.

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Посадочный модуль Blue Ghost должен отправится на обратную сторону Луны в 2026 году. Устройство SPIDER создано для получения сейсмических данных на лунной поверхности в течение 2 недель. С помощью этих данных ученые смогут больше узнать об особенностях недр Луны, а также о том, где находится водяной лед под поверхностью спутника. Этот лед будет важным ресурсом, из которого можно добыть воду, кислород и водород, что поможет в поддержании постоянного присутствия человека на спутнике Земли.

SPIDER создан для получения сейсмических данных на лунной поверхности в течение 2 недель Фото: Gizmodo

Поддерживать связь с Землей, а также получать необходимую энергию устройство SPIDER будет с помощью посадочного модуля Blue Ghost.

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Целью компании Firefly Aerospace является предоставление частным и государственным клиентам возможности доставлять свои полезные нагрузки на Луну с помощью специально созданной для этого космической ракеты. Компания уже выполнила несколько успешных миссий на орбиту, в рамках которых были доставлены спутники в космос.

Firefly Aerospace уже заключила два контракта с NASA по доставке полезных нагрузок на Луну на сумму 93 и 112 млн долларов. Полет на обратную сторону Луны станет для компании уже вторым в рамках сотрудничества с NASA. Перед этим в 2024 году посадочный модуль Blue Ghost доставит два аппарата на видимую сторону спутника Земли для проведения исследований.

Firefly Aerospace уже заключила два контракта с NASA по доставке полезных нагрузок на Луну на сумму 93 и 112 млн долларов Фото: NASA

Компания Firefly Aerospace является не единственным игроком на рынке предоставления услуг по доставке полезных нагрузок на Луну. Например, американская компания Astrobotic создала свой посадочный модуль Peregrine, который должен отправится на Луну в конце этого года. А компания Intuitive Machines готовится к запуску в начале следующего года своего посадочного модуля Nova-C. Он доставит 5 аппаратов NASA в район Южного полюса спутника Земли.

Если все пойдет по плану, то эти компании станут первыми частными предприятиями, которым удалось осуществить успешную посадку на поверхность Луны своих посадочных аппаратов.

Как уже писал Фокус, эксперимент, проведенный Китаем на поверхности Луны, показал, что растения могут выжить здесь в условиях низкой гравитации.

Также Фокус писал о том, что компания Blue Origin презентовала свой посадочный модуль, предназначенный для высадки астронавтов на Луне. Но его внешний вид вызвал возмущение.

Напоминаем, что на китайской космической станции "Тяньгун" спрятан важный инструмент, о котором стало известно только недавно. Орбитальная станция имеет третью роботизированную руку внутри, кроме двух мощных манипуляторов большего размера, размещенных снаружи, как уже писал Фокус.