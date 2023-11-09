На китайской космической станции "Тяньгун" спрятан важный инструмент: как он работает (видео)

Космическая станция "Тяньгун" имеет третью роботизированную руку внутри, кроме двух мощных манипуляторов большего размера, размещенных снаружи.

Related video

Стало известно, что на китайской орбитальной станции находится третья роботизированная рука меньшего размера, размещенная внутри "Тяньгун" и она является надежным помощником для астронавтов, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

У китайской космической станции "Тяньгун" снаружи размещены два роботизированных манипулятора, длиной 10 и 5 метров. С их помощью происходила сборка станции, а также эти руки помогают астронавтам во время выходов в открытый космос.

Важно

Впечатляющее зрелище. Китай показал, как выглядит его космическая станция с орбиты (видео)

Но внутри модуля "Мэнтянь", оказывается есть и третий роботизированный манипулятор меньшего размера, который поможет астронавтам в проведении разных научных исследований, как недавно сообщили китайские СМИ со ссылкой на местных ученых.

Внутри модуля "Мэнтянь", оказывается есть и третий роботизированный манипулятор меньшего размера Фото: CCTV

Длина внутренней роботизированной руки варьируется от 70 до 80 см и при этом она может выполнять задачи с очень высокой точностью. По словам ученых, внутренний манипулятор поможет астронавтам в проведении технического обслуживания, настройке оборудования, а также во время проведения научных экспериментов.

По словам Чжан Лу из Китайской академии наук, этот манипулятор можно использовать для исследований доставленной на станцию биологической полезной нагрузки. В частности, с ее помощью можно проводить стерилизацию изучаемых образцов.

По словам Лу, в ближайшие годы на роботизированную руку можно установить разные инструменты для выполнения различных задач.

Китай завершил строительство трехмодульной космической станции "Тяньгун" в конце 2022 года. Недавно на станцию прибыл уже шестой экипаж на борту космического корабля "Шэньчжоу-17". Китай планирует использовать свою станцию для проведения научных экспериментов еще в течение ка минимум 10 лет. При этом существуют планы по расширению орбитальной станции "Тяньгун".

Как уже писал Фокус, Китай хочет увеличить размер "Тяньгун" как минимум в 2 раза и таким образом станция станет более похожей на Международную космическую станцию. Также стало известно, что КНР планирует допустить на свою станцию астронавтов и из других стран мира.

Также Фокус писал о том, что в сентябре были представлены кадры, полученные из космоса, на которых видно, как происходил процесс строительства космической станции "Тяньгун".

Как уже писал Фокус, ученые нашли ответ на вопрос, где прячется внеземная жизнь на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна. Исследователи изучили геологические особенности крупнейших спутников двух планет, которые могут стать идеальными местами для возникновения жизни.