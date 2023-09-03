Китайская космическая станция "Тяньгун": на новых кадрах показано, как она строилась (видео)

Компания из Австралии показала спутниковые снимки, с помощью которых можно увидеть весь 18-месячный процесс создания новой станции на околоземной орбите.

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Австралийская компания HEO Robotics создала анимацию, на которой показан 18-месячный процесс строительства китайской космической станции "Тяньгун". Каждый этап строительства подтвержден фотографиями, которые сделали разные спутники на околоземной орбите, пишет Space.

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Компания HEO Robotics специализируется на получении изображений со спутников для того, чтобы отслеживать перемещение разных объектов на орбите. Свои возможности компания показала в новом видеоролике, на котором видно, как китайская космическая станция "Тяньгун" строилась в космосе. Ролик состоит из компьютерной анимации, а также кадров, которые зафиксировали разные спутники.

Космическая станция Тяньгун. 3D-моделирование Фото: space.com

Благодаря этому видео можно увидеть, как основной модуль космической станции под названием "Тяньхэ" сначала посещают грузовые корабли "Тяньчжоу", а затем и космические корабли "Шэньчжоу" с астронавтами. После этого к основному сегменту станции присоединяются еще два модуля — "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Таким образом сформировалась Т-образная космическая конструкция.

По словам представителей компании HEO Robotics, их услуги помогают правительствам и коммерческим операторам визуально контролировать космические объекты с помощью технологии визуализации на орбите.

Сейчас на китайской космической станции находится экипаж из трех астронавтов. Китай планирует использовать станцию еще как минимум 10 лет в научных, а также в коммерческих целях. Первый модуль станции "Тяньгун" прибыл на орбиту еще в апреле 2021 года. В июле следующего года к нему присоединили модуль "Вэньтянь", а в ноябре 2022 года – модуль "Мэнтянь". Только после этого космическая станция была собрана полностью. Хотя астронавты летали на эту станцию еще, когда она состояла только из одного сегмента.

На видео ниже можно увидеть, как выглядела станция в июне этого года. Это один из немногих видеороликов, созданный камерами станции "Тяньгун", которые обнародовал Китай.

Фокус уже писал о том, что Индия успешно запустила 2 сентября космический аппарат Aditya-L1, который предназначен для изучения Солнца. Это первая подобная миссия для Индии, ведь сейчас нашу звезду изучают только аппараты NASA и Европейского космического агентства.

Также Фокус писал о том, что с помощью снимков космического аппарата LRO удалось найти место крушения российского посадочного модуля "Луна-25", который разбился на Луне еще 19 августа.

Напоминаем, что сейчас на Луне продолжает свою работу китайский луноход "Юйту-2". Как уже писал Фокус, эксперты рассказали какова вероятность того, что он встретится с луноходом из Индии. Кстати, пока что на нашем спутнике находятся только эти два лунохода.