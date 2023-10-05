Хитрый китайский план. Китай в 2 раза увеличит размер своей космической станции: это альтернатива МКС

Китай хочет привлечь другие страны к сотрудничеству на своей станции "Тяньгун", ведь МКС скоро завершит свою работу.

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В среду, 5 октября, представители Китайской академии космических технологий во время участия в 74-м Международном конгрессе астронавтики в Баку (Азербайджан) заявили о том, что Китай в ближайшие годы увеличит размер орбитальной станции "Тяньгун". Таким образом КНР собирается сделать из своего космического аванпоста настоящую альтернативу Международной космической станции (МКС), которая через 7 лет должна закончить свою работу, пишет Reuters.

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Согласно заявлению представителей Китая на Международном конгрессе астронавтики, в ближайшие годы к трем нынешним модулям космической станции "Тяньгун" будут присоединены еще три модуля. Таким образом станция может служить альтернативой МКС. При этом, если раньше говорилось о том, что собранная полностью в конце прошлого года китайская станция прослужит 10 лет, то теперь же, согласно новому заявлению китайской стороны, срок ее работы составит более 15 лет.

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Пока что орбитальная станция "Тяньгун", которая вращается вокруг Земли на высоте в 450 км, может принимать одновременно только трех астронавтов. Собственно, сейчас там и находится китайский экипаж из трех человек. Но после увеличения размера станции здесь смогут находится уже 7 астронавтов.

Космическая станция "Тяньгун" Фото: CNSA

В то же время, общий вес расширенной китайской космический станции будет составлять 180 тонн, а это только 40% общего веса МКС. Но в 2030 году международный космический аванпост должны спустить в атмосферу Земли, а затем затопить в водах Тихого океана. Поэтому NASA ведет активную работу с разными частными компаниями, которые могли бы построить "новую МКС". О проблемах с реализацией этой идеи, Фокус уже писал.

Но теперь Китай в качестве альтернативы МКС предлагает использовать свою станцию разным странам. Еще в 2022 году, сразу после окончания строительства станции "Тяньгун" китайские государственные СМИ уже писали, что КНР не будет "сидеть сложа руки" на фоне того, что у МКС заканчивается срок эксплуатации. При этом китайские СМИ писали, что уже несколько стран попросили принять их астронавтов на борту "Тяньгун".

То есть Китай начал реализацию своеобразной космической дипломатии для укрепления своего имиджа сильной космической страны. Но настоящий удар по этим стремлениям Китая нанесло Европейское космическое агентство, которое заявило, что оно не располагает ни финансовыми ресурсами для этого, ни "политическим зеленым светом". Поэтому в ближайшие годы европейские астронавты точно не полетят на "Тяньгун".

Международная космическая станция Фото: Business Insider

Для Китая космическая станция "Тяньгун" является символом растущего влияния страны в космосе. С другой стороны, это своеобразное китайское доказательство для США, что КНР может обойтись и без участия в проекте МКС. Напоминаем, что Китай сейчас не может отправлять своих астронавтов на МКС, а NASA запрещено участвовать в совместных космических проектах с Китаем.

После заявления о расширении станции "Тяньгун" можно сделать вывод, что Китай усиливает соперничество с США в плане освоения и исследований космоса.

В то же время, Россия, астронавты которой продолжают летать на МКС, пытается также реализовать свою космическую дипломатию на фоне обострения отношений с США из-за войны в Украине. В частности, еще в прошлом году были заявления "Роскосмоса" о том, что в ближайшие годы на орбите появится российская космическая станция. РФ надеется, что ее партнеры по блоку БРИКС, а именно Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка помогут ей построить станцию, состоящую также из 6 модулей, как это предполагает китайский проект. При этом на российской станции, согласно предварительным заявлениям, смогут находится только 4 астронавта.

Фокус уже писал о том, что NASA требуется "лунный холодильник" для миссий Artemis на Луну. Космическое агентство США опубликовало запрос на создание "лунной морозильной камеры", которую могут создать частные компании.