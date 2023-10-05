NASA требуется "лунный холодильник" для миссий Artemis на Луну: для чего он нужен

Космическое агентство США опубликовало запрос на создание "лунной морозильной камеры", которую могут создать частные компании для миссий на Луну.

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NASA опубликовало запрос на создание "лунного холодильника" на федеральном сайте контрактов SAM.gov, с которым могут ознакомиться частные подрядчики и предложить свои варианты. Эта мобильная морозильная камера должна быть создана к концу 2027 года, чтобы ее можно было использовать во время высадки астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis 5, пишет Space.

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Как сказано в сообщении от NASA, основное предназначение "лунного холодильника" состоит в хранении и доставке научных и геологических образцов с Луны на Землю во время будущих миссий на Луну в рамках программы Artemis.

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В сообщении сказано, что в морозильной камере будут храниться не только образцы лунной породы, но и биологические и физиологические образцы астронавтов. Скорее всего это необходимо для того, чтобы изучить влияние космического полета и пребывания на Луне на организм человека. Согласно запросу NASA, данную морозильную камеру нужно создать к концу 2027 года, чтобы астронавты миссии Artemis 5 могли ее взять с собой на Луну.

Сам "лунный холодильник" должен выдержать длительное путешествие на спутник Земли с помощью разных средств космической транспортировки. Речь идет о космическом корабле Orion, на котором на Луну полетят астронавты, лунной космической станции Gateway, которая должна быть построена через несколько лет и спускаемом на поверхность Луны модуле. Также этот "холодильник" будет перемещаться по поверхности Луны на борту новых луноходов. Исходя из этого морозильная камера должна выдержать различные физические воздействия, особенно во время запуска и посадки на Луне.

Сам "лунный холодильник" должен выдержать длительное путешествие на спутник Земли с помощью разных средств космической транспортировки Фото: NASA

В сообщении NASA сказано, что контейнер для хранения научных образцов должен иметь размер не менее чем 25x25x66 см и весить не больше 55 кг. При этом все образцы внутри морозильной камеры должны хранится при температуре минус 85 градусов Цельсия в течение как минимум 30 дней. И при этом их целостность должна сохранятся.

В запросе NASA указано, что морозильная камера обязательно должна быть оснащена дисплеем для мониторинга и управления контейнером для хранения образцов, она должна также иметь беспроводное и проводное подключение к Интернету, чтобы на Земле ученые также имели доступ к контролю за ней.

Еще одно важное уточнение от NASA состоит в том, что "лунный холодильник" должен иметь возможность записывать данные о своей температуре, общем состоянии, а также о том, когда и на какое время его открывали.

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Если все пойдет по плану и NASA получит готовую морозильную камеру в указанный срок, то она отправится на Луну в 2029 году. Это будет уже третья высадка астронавтов на Луне после миссий Artemis 4 в 2028 году и пока что самой важной миссии Artemis 3 в 2025 году. Именно от успеха последней зависят дальнейшие планы NASA по освоению Луны и планированию дальнейших пилотируемых полетов на спутник Земли.

Напоминаем, что NASA уже заключило контракты с частными подрядчиками, которые должны построить замену Международной космической станции. Но, как уже писал Фокус, реализация этого проекта идет не совсем так, как предполагалось.