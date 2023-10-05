NASA потрібен "місячний холодильник" для місій Artemis на Місяць: для чого він потрібен

Космічне агентство США опублікувало запит на створення "місячної морозильної камери", яку можуть створити приватні компанії для місій на Місяць.

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NASA опублікувало запит на створення "місячного холодильника" на федеральному сайті контрактів SAM.gov, з яким можуть ознайомитися приватні підрядники і запропонувати свої варіанти. Цю мобільну морозильну камеру має бути створено до кінця 2027 року, щоб її можна було використовувати під час висадки астронавтів на Місяць у рамках місії Artemis 5, пише Space.

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Як ідеться в повідомленні від NASA, основне призначення "місячного холодильника" полягає у зберіганні та доставці наукових і геологічних зразків із Місяця на Землю під час майбутніх місій на Місяць у рамках програми Artemis.

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У повідомленні сказано, що в морозильній камері зберігатимуться не тільки зразки місячної породи, а й біологічні та фізіологічні зразки астронавтів. Найімовірніше, це необхідно для того, щоб вивчити вплив космічного польоту і перебування на Місяці на організм людини. Згідно із запитом NASA, дану морозильну камеру потрібно створити до кінця 2027 року, щоб астронавти місії Artemis 5 могли її взяти з собою на Місяць.

Сам "місячний холодильник" має витримати тривалу подорож на супутник Землі за допомогою різних засобів космічного транспортування. Йдеться про космічний корабель Orion, на якому на Місяць полетять астронавти, місячну космічну станцію Gateway, що має бути збудована за кілька років, і спусковий на поверхню Місяця модуль. Також цей "холодильник" буде переміщатися по поверхні Місяця на борту нових місяцеходів. Виходячи з цього морозильна камера повинна витримати різні фізичні впливи, особливо під час запуску і посадки на Місяці.

Сам "місячний холодильник" має витримати тривалу подорож на супутник Землі за допомогою різних засобів космічного транспортування Фото: NASA

У повідомленні NASA сказано, що контейнер для зберігання наукових зразків повинен мати розмір не менше ніж 25x25x66 см і важити не більше 55 кг. При цьому всі зразки всередині морозильної камери повинні зберігатися при температурі мінус 85 градусів Цельсія протягом як мінімум 30 днів. І при цьому їхня цілісність має зберігатися.

У запиті NASA зазначено, що морозильна камера обов'язково має бути оснащена дисплеєм для моніторингу та управління контейнером для зберігання зразків, вона має також мати бездротове і дротове підключення до Інтернету, щоб на Землі вчені також мали доступ до контролю за нею.

Ще одне важливе уточнення від NASA полягає в тому, що "місячний холодильник" повинен мати можливість записувати дані про свою температуру, загальний стан, а також про те, коли і на який час його відкривали.

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Якщо все піде за планом і NASA отримає готову морозильну камеру в зазначений термін, то вона вирушить на Місяць у 2029 році. Це буде вже третя висадка астронавтів на Місяці після місій Artemis 4 2028 року і поки що найважливішої місії Artemis 3 2025 року. Саме від успіху останньої залежать подальші плани NASA з освоєння Місяця і планування подальших пілотованих польотів на супутник Землі.

Нагадуємо, що NASA вже уклало контракти з приватними підрядниками, які повинні побудувати заміну Міжнародної космічної станції. Але, як уже писав Фокус, реалізація цього проекту йде не зовсім так, як передбачалося.