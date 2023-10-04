Нова космічна станція. У NASA виникли проблеми зі створенням заміни МКС: що відомо (фото)

Компанія Northrop Grumman, схоже, вийшла з перегонів за створення заміни МКС, а компанія Blue Origin змінює плани зі створення своєї станції Orbital Reef.

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NASA запланувало до 2030 року вивести Міжнародну космічну станцію (МКС) з експлуатації та уклало контракти з приватними компаніями на створення їй повноцінної заміни. Але "палиці в колеса" цьому проекту, мабуть, ставлять самі підрядники NASA. Терміни підтискають, а компанія Northrop Grumman схоже взагалі залишає проєкт, водночас Blue Origin націлилася на роботу над місячним проєктом. Радники NASA стурбовані, що на момент знищення МКС створити нову космічну станцію може не вийти. Що відбувається з реалізацією проєкту зі створення заміни МКС? Про це пише Gizmodo.

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У 2022 році NASA заявило про те, що термін служби МКС закінчується у 2030 році. Після того, як станцію залишать останні астронавти, її спрямують в атмосферу Землі і спустять у Тихий океан, де будуть затоплені уламки МКС. Водночас NASA уклало контракти з кількома приватними компаніями, щоб ті створили нову космічну станцію.

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Як повідомляють джерела, знайомі з ситуацією, один із підрядників, компанія Northrop Grumman, можливо, не братиме участі у створенні нової МКС для NASA. Натомість, найімовірніше, ця компанія приєднається до Voyager Space і Airbus для того, щоб працювати над створенням зовсім іншої орбітальної станції.

Проєкт нової космічної станції від компанії Northrop Grumman Фото: Антарктида

Northrop Grumman є однією з трьох компаній, з якими NASA уклало контракти на розробку наступників МКС. Двоє інших — це компанії Blue Origin і Nanoracks. Що стосується Blue Origin, яка працює над цим проєктом спільно з Sierra Space, то як повідомляють джерела, між компаніями виникли розбіжності в плані роботи над створенням заміни МКС.

Міжнародна космічна станція закінчить свою роботу у 2030 році Фото: wikipedia

Але в офіційному коментарі виданню Gizmodo представники Blue Origin і NASA повідомили, що робота над проектом триває, а компанія Sierra Space виступає як субпідрядник. Зокрема, вона має створити повноцінні модулі LIFE для станції Orbital Reef і, як уже писав Фокус, нещодавно пройшли чергові успішні випробування міцності прототипу такого модуля.

Водночас, згідно з повідомленням джерел, Blue Origin забрала частину співробітників, які працювали над проєктом Orbital Reef і направила їх на роботу над проєктом нового місячного посадкового модуля Blue Moon для NASA. Цей повністю багаторазовий посадковий модуль зможе вмістити 4 астронавти, і планується, що за його допомогою екіпаж місії Artemis 5 спуститься на Місяць у 2029 році.

Космічна станція Orbital Reef. Проєкт Фото: space.com

Водночас компанія Sierra Space заявила про те, що вона розпочала роботу над створенням совій власної космічної станції. До того ж триває робота з удосконалення космічного літака Dream Chaser, який може в найближчому майбутньому вже доправляти вантажі та астронавтів на МКС, а потім і на майбутню космічну станцію. Літак зможе брати на борт від 3 до 7 астронавтів і до 5,5 тонн вантажу.

Радники NASA занепокоєні, що на момент знищення МКС створити нову космічну станцію може бути не вдасться, адже приватні підрядники не завжди дотримуються графіка. Залишається тільки сподіватися, що через 7 років у космосі буде побудована нова орбітальна станція, адже інакше на орбіті може залишитися тільки китайський аванпост "Тяньгун".

Що стосується Китаю, то як уже писав Фокус, КНР наступного року спробує зробити те, чого ще не робила жодна країна у світі. Річ у тім, що запланований китайський посадковий модуль має не просто приземлитися на зворотному боці Місяця, а взяти тут зразки місцевої гірської породи і доставити їх на Землю.