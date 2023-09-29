"Сірники — не іграшка": астронавти з КНР влаштували експеримент із вогнем на космічній станції (відео)

Досліди з відкритим вогнем на космічних станціях заборонені. Суворі правила на борту МКС з'явилися після масштабної пожежі на російській станції "Мир" у 1997 році.

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Китайські астронавти місії Shenzhou 16 запалили сірник на космічній станції "Тяньгун". 21 вересня під час прямої трансляції лекції з космосу Гуй Хайчао та Чжу Янчжу провели експеримент із сірником і свічкою, щоб показати, як горить полум'я в мікрогравітації. Про це повідомляє Space.com.

На опублікованому відео полум'я має майже краплеподібний вигляд і звисає вниз.

На Землі вогняне полум'я формується за рахунок конвекції: гаряче повітря піднімається вгору, а холодне опускається. Але в умовах мікрогравітації на низькій навколоземній орбіті полум'я слабке та поширюється на всі боки, утворюючи сферичні вогняні кулі.

Лекція під назвою "клас Тяньгун" китайських астронавтів транслювалася в прямому ефірі для п'яти шкіл. Демонструвалася низка явищ мікрогравітації, коли звичні для Землі явища в космосі мають зовсім інший вигляд.

Водночас експеримент із відкритим вогнем, імовірно, не сподобається іншим представникам Міжнародної космічної станції, які керуються суворими правилами щодо легкозаймистих матеріалів і вогню.

Такі заходи пожежної безпеки на борту МКС з'явилися після масштабної пожежі на російській космічній станції "Мир" 1997 року.

Експеримент із сірником і свічкою на космічній станції

Раніше горіння в умовах мікрогравітації вивчалося під час різних досліджень. Як правило, для цього використовується спеціально розроблена стійка для спалювання, яка дає змогу ізолювати й локалізувати вогонь.

На станції "Тяньгун" також є подібна стійка для серйозних досліджень у цій галузі.

Нагадаємо, що вчені дослідним шляхом довели, що антиматерія реагує на гравітацію, як і припускав Ейнштейн.

Також повідомлялося, що в НАСА змоделювали та показали зоряне виверження 180-річної давності.