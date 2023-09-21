Модуль майбутньої МКС вибухнув і розлетівся на частини: фахівці задоволені результатом (відео)

Це був уже п'ятий вибух прототипу модуля космічної станції Orbital Reef, яка має замінити МКС.

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Американська компанія Sierra Space заявила про те, що новий вибух показав, що прототип модуля нової космічної станції на 20% міцніший, ніж попередні конструкції, пише Space.

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Міжнародна космічна станція (МКС) працює на орбіті вже 25 років і продовжуватиме свою місію до 2030 року. У NASA залишилося кілька років, щоб створити новий космічний аванпост. Нова станція має розпочати свою роботу вже 2028 року, оскільки NASA планує, що за 2 роки до кінця експлуатації МКС обидва орбітальних комплекси, і старий, і новий, працюватимуть разом.

Для створення нової космічної станції NASA уклало контракти з чотирма підрядниками, але компанії Sierra Space і Blue Origin працюють разом над створенням космічної станції Orbital Reef. Цей дует планує закінчити будівництво свого об'єкта до 2030 року, але в NASA сподіваються, що хтось із підрядників все ж встигне до 2028 року.

Космічна станція Orbital Reef Фото: Blue Origin

Крім того, є ще один контракт, який уклало NASA з компанією Axiom Space, яка повинна побудувати нові модулі для МКС вже до 2026 року. Після закінчення роботи МКС ці модулі також об'єднають у нову космічну станцію.

Що стосується Sierra Space, то одним із головних модулів майбутньої космічної станції буде конструкція під назвою LIFE. За останні трохи більше року було проведено вже чотири наземних випробування на міцність прототипу модуля, створеного на 70% меншим за розміром, ніж майбутній оригінал. Суть випробувань полягає в тому, що потрібно перевіряти, як надувний модуль витримає великий тиск, щоб не зруйнуватися в космосі. Для цього в липні, листопаді, грудні 2022 року і в лютому 2023 року фахівці компанії Sierra Space підвищували тиск у прототипі модуля доти, доки ті не вибухнули. Щоразу рівень тиску підвищувався, щоб перевірити наскільки міцною є конструкція.

Одним із головних модулів майбутньої космічної станції буде конструкція під назвою LIFE Фото: space.com

Тепер же в компанії Sierra Space заявили про завершення п'ятого випробування, коли черговий прототип модуля LIFE розлетівся на частини в Центрі космічних польотів NASA імені Маршалла. Новий модуль містив у собі металеву пластину, яка в даному випадку виступала в ролі більш дешевої заміни вікна. Сам випробувальний модуль був створений за допомогою волокна вектран, отриманого з рідкокристалічного полімеру, який під час надування та утворення конструкції стає надзвичайно міцним.

Як показали результати нового випробування, прототип на 30% перевищує міцність необхідну для його сертифікації, і він може витримати на 20% більший тиск, ніж попередні прототипи. Представники компанії Sierra Space заявили про те, що це неймовірне досягнення і завдяки цьому можна переходити до випробувань повнорозмірного прототипу модуля LIFE.

До речі, Sierra Space також планує в найближчому майбутньому створити повністю робочу версію космічного корабля Dream Chaser, який зможе доправляти в космос не тільки вантажі, а й астронавтів.

Фокус уже писав про те, як проходило четверте вибухове випробування модуля майбутньої космічної станції на початку цього року.

Також Фокус писав про те, що NASA показало новий знімок Південного полюса Місяця, де видно місця майбутньої висадки астронавтів.