Модуль будущей МКС взорвался и разлетелся на части: специалисты довольны результатом (видео)

Это был уже пятый взрыв прототипа модуля космической станции Orbital Reef, которая должна заменить МКС.

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Американская компания Sierra Space заявила о том, что новый взрыв показал, что прототип модуля новой космической станции на 20% более прочный, чем предыдущие конструкции, пишет Space.

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Международная космическая станция (МКС) работает на орбите уже 25 лет и будет продолжать свою миссию до 2030 года. У NASA осталось несколько лет, чтобы создать новый космический аванпост. Новая станция должна начать свою работу уже в 2028 году, так как NASA планирует, что за 2 года до конца эксплуатации МКС оба орбитальных комплекса, и старый, и новый, будут работать вместе.

Для создания новой космической станции NASA заключило контракты с четырьмя подрядчиками, но компании Sierra Space и Blue Origin работают вместе над созданием космической станции Orbital Reef. Данный дуэт планирует закончить строительство своего объекта к 2030 году, но в NASA надеются, что кто-то из подрядчиков все же успеет к 2028 году.

Космическая станция Orbital Reef Фото: Blue Origin

Кроме того, есть еще один контракт, который заключило NASA с компанией Axiom Space, которая должна построить новые модули для МКС уже к 2026 году. После окончания работы МКС эти модули также объединят в новую космическую станцию.

Что касается Sierra Space, то одним из главных модулей будущей космической станции будет конструкция под названием LIFE. За последние чуть более года были проведены уже четыре наземных испытания на прочность прототипа модуля, созданного на 70% меньшим по размеру, чем будущий оригинал. Суть испытаний состоит в том, что нужно проверять, как надувной модуль выдержит большое давление, чтобы не разрушиться в космосе. Для этого в июле, ноябре, декабре 2022 года и в феврале 2023 года специалисты компании Sierra Space повышали давление в прототипе модуля до тех пор, пока те не взорвались. Каждый раз уровень давления повышался, чтобы проверить насколько прочной является конструкция.

Одним из главных модулей будущей космической станции будет конструкция под названием LIFE Фото: space.com

Теперь же в компании Sierra Space заявили о завершении пятого испытания, когда очередной прототип модуля LIFE разлетелся на части в Центре космических полетов NASA имени Маршалла. Новый модуль, включал в себя металлическую пластину, которая в данному случае выступала в роли более дешевой замены окна. Сам испытательный модуль был создан с помощью волокна вектран, полученного из жидкокристаллического полимера, который при надувании и образовании конструкции становится чрезвычайно прочным.

Как показали результаты нового испытания, прототип на 30% превышает прочность необходимую для его сертификации, и он может выдержать на 20% большее давление, чем предыдущие прототипы. Представители компании Sierra Space заявили о том, что что это невероятное достижение и благодаря этому можно переходить к испытаниям полноразмерного прототипа модуля LIFE.

Кстати Sierra Space также планирует в ближайшем будущем создать полностью рабочую версию космического корабля Dream Chaser, который сможет доставлять в космос не только грузы, но и астронавтов.

Фокус уже писал о том, как проходило четвертое взрывное испытание модуля будущей космической станции в начале этого года.

Также Фокус писал о том, что NASA показало новый снимок Южного полюса Луны, где видны места будущей высадки астронавтов.