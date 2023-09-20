NASA показало новый снимок Южного полюса Луны: видны места будущей высадки астронавтов (фото)

Благодаря камерам двух орбитальных аппаратов ученые получили возможность увидеть все особенности кратера Шеклтон.

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Южный полюс Луны показан на новом удивительном снимке NASA, который был создан на основе изображений двух разных орбитальных аппаратов. Центральное место на изображении занимает кратер Шеклтон, который находится недалеко от Южного полюса. В то же время журнал National Geographic в сотрудничестве с NASA представил подробную карту данного региона с потенциальными местами посадки астронавтов миссии Artemis-3 на Луне в 2025 году, пишет Space.

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Изображение Южного полюса Луны, где особое место занимает кратер Шеклтон, было создано путем объединения снимков с камер орбитального аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter и южнокорейского орбитального аппарата Danuri. Камера последнего под названием ShadowCam была создана учеными из NASA и имеет в 200 раз большую чувствительность, чем камеры других аппаратов.

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Если камера Lunar Reconnaissance Orbiter может делать подробные изображения участков Луны, которые всегда освещены светом Солнца в высоком разрешении, то камера ShadowCam может делать снимки постоянно затененных участков, куда свет никогда не попадает.

Благодаря камерам двух орбитальных аппаратов ученые получили возможность увидеть все особенности кратера Шеклтон Фото: NASA

Для того, чтобы создать полное представление о данном регионе Луны данные обоих аппаратов объединили. Поэтому кратер Шеклтон показан очень детально. Вообще на Южном полюсе Луны находится очень много затененных кратеров, изучать которые раньше было сложно, но с помощью аппарата Danuri эта проблема была решена. На новом снимке запечатлены 3 из 13 потенциальных мест для посадки астронавтов на Луне в 2025 году. Напоминаем, что это будет первое появление человека на спутнике Земли с 1972 года.

Журнал National Geographic также в своем очередном выпуске опубликовал этот снимок поверхности Луны от NASA, а еще добавил топографическую карту Южного полюса Луны, где показаны все потенциальные места будущей высадки астронавтов.

Южный полюс Луны Фото: National Geographic

За последние несколько недель внимание многих мировых СМИ было приковано к Луне. Это в первую очередь было связано с успешной реализацией индийской миссии "Чандраян-3", в рамках которой космические аппараты впервые смогли сесть в районе Южного полюса Луны. Как уже писал Фокус, индийские ученые не оставляют надежду на то, что два аппарата этой миссии выйдут из спящего режима и уже 22 сентября смогут продолжить свою работу.

Напоминаем, что попытка России попасть на Южный полюс Луны закончилась катастрофой, как уже писал Фокус.

Фокус уже писал о том, что с помощью своего "хвоста" Земля помогла появиться воде на Луне, как выяснили ученые. Электроны из плазменного слоя магнитосферного "хвоста" Земли могут способствовать образованию воды на ее спутнике.

Также ученые считают, что для строительства базы на Луне можно использовать не весь местный реголит, как уже писал Фокус.