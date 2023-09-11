Историческая миссия "Чандраян-3": смогут ли индийские аппараты на Луне пережить холодную ночь (фото)

Ученые из Индии надеются, что уже почти через 2 недели посадочный модуль и луноход снова смогут возобновить свою работу после перехода в "спящий режим".

Related video

Индийская миссия "Чандраян-3" была действительно исторической, ведь из всех когда-либо отправляемых аппаратов на Луну, только посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагьян" смогли совершить мягкую посадку в не самом благоприятном для этого процесса месте. Через почти 2 недели исследований Луны оба аппарата сейчас "крепко спят" в холодной темноте рядом с Южным полюсом. Смогут ли они выйти из "спячки", когда Солнце снова взойдет на Луне и начнется новый день примерно 22 сентября, во многом зависит от удачи, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Температура на Луне в ее полярных регионах может опускаться во время лунной ночи до минус 253 градусов Цельсия. Но аппараты индийской лунной миссии, совершившие историческую посадку на спутник Земле 23 августа, не имеют специальных обогревателей, которые обычно используют в таких миссиях.

Такие приборы называются радиоизотопными нагревателями, и они излучают тепло, чтобы приборы космических аппретов могли работать в нормальном режиме даже при очень низких температурах. Чаще всего такие нагреватели преобразуют тепло от распада изотопов плутония или полония в электроэнергию. Но не имея таких обогревателей индийский посадочный модуль и луноход могут не пережить длинную и очень холодную ночь на Луне. Как уже писал Фокус, после выполнения своей миссии, луноход отключился 2 сентября, а через 2 дня это сделал и посадочный модуль.

Посадочный модуль "Викрам" Фото: ISRO

Радиоизотопные нагреватели используют для лунных миссий еще с 70-х годов прошлого века. Например, первый луноход на спутнике Земли, а это был советский аппарат под названием "Луноход-1", работал на Луне с ноября 1970 года по сентябрь 1971-го. За это время он смог проехать 10 км. Данный луноход получал энергию за счет соленого света, а во время лунных ночей теплом и энергией его обеспечивал радиоизотопный нагреватель на основе полония-210.

Важно

Япония впервые отправила на Луну посадочный модуль: в космос улетел и уникальный телескоп (видео)

В 2013 году на Луне приземлились китайские посадочный модуль и луноход из миссии "Чанъэ-3", и они также имели подобную защиту от холодной ночи на Луне. Луноход "Юйту" успешно пережил первую лунную ночь, но после второй ночи уже не смог больше передвигаться. Кстати, китайский луноход "Юйту-2", который прибыл на Луну в 2019 году в рамках миссии "Чанъэ-4" до сих пор продолжает свою работу. Фокус уже писал о том, насколько высока вероятность встречи на Луне китайского и индийского луноходов.

Следы, оставленные луноходом "Прагьян" на Луне Фото: ISRO

Индийское космическое агентство так и не объяснило почему ее аппараты на Луне не оснащены радиоизотопными нагревателями. В любом случае перед отключением их батареи были полностью заряжены. Индийские ученые признают, что существует очень маленький шанс, что "Викрам" и "Прагьян" через почти 2 недели снова начнут свою научную деятельность. Если же аппараты смогут "проснуться", то их мощности должно хватить еще на 14 дней исследований Луны, после чего они точно навсегда прекратят свою работу.

Как уже писал Фокус, впервые марсоход NASA создал на Марсе пригодный для дыхания кислород. Марсоход Perseverance создал столько кислорода, сколько нужно взрослому человеку для дыхания в течение 3 часов.