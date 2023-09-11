Історична місія "Чандраян-3": чи зможуть індійські апарати на Місяці пережити холодну ніч (фото)

Вчені з Індії сподіваються, що вже майже за 2 тижні посадковий модуль і місяцехід знову зможуть відновити свою роботу після переходу в "сплячий режим".

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Індійська місія "Чандраян-3" була справді історичною, адже з усіх коли-небудь відправлених апаратів на Місяць, тільки посадковий модуль "Вікрам" і місяцехід "Праг'ян" змогли здійснити м'яку посадку в не найсприятливішому для цього процесу місці. Через майже 2 тижні досліджень Місяця обидва апарати зараз "міцно сплять" у холодній темряві поруч із Південним полюсом. Чи зможуть вони вийти зі "сплячки", коли Сонце знову зійде на Місяці і почнеться новий день приблизно 22 вересня, багато в чому залежить від удачі, пише Space.

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Температура на Місяці в його полярних регіонах може опускатися під час місячної ночі до мінус 253 градусів Цельсія. Але апарати індійської місячної місії, які здійснили історичну посадку на супутник Землі 23 серпня, не мають спеціальних обігрівачів, які зазвичай використовують у таких місіях.

Такі прилади називаються радіоізотопними нагрівачами, і вони випромінюють тепло, щоб прилади космічних апаратів могли працювати в нормальному режимі навіть за дуже низьких температур. Найчастіше такі нагрівачі перетворюють тепло від розпаду ізотопів плутонію або полонію на електроенергію. Але не маючи таких обігрівачів індійський посадковий модуль і місяцехід можуть не пережити довгу і дуже холодну ніч на Місяці. Як уже писав Фокус, після виконання своєї місії, місяцехід відключився 2 вересня, а через 2 дні це зробив і посадковий модуль.

Посадковий модуль "Вікрам" Фото: ISRO

Радіоізотопні нагрівачі використовують для місячних місій ще з 70-х років минулого століття. Наприклад, перший місяцехід на супутнику Землі, а це був радянський апарат під назвою "Луноход-1", працював на Місяці з листопада 1970 року по вересень 1971-го. За цей час він зміг проїхати 10 км. Цей місяцехід отримував енергію за рахунок солоного світла, а під час місячних ночей теплом і енергією його забезпечував радіоізотопний нагрівач на основі полонію-210.

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У 2013 році на Місяці приземлилися китайські посадковий модуль і місяцехід із місії "Чан'є-3", і вони також мали подібний захист від холодної ночі на Місяці. Місяцехід "Юйту" успішно пережив першу місячну ніч, але після другої ночі вже не зміг більше пересуватися. До речі, китайський місяцехід "Юйту-2", який прибув на Місяць у 2019 році в рамках місії "Чан'є-4" досі продовжує свою роботу. Фокус уже писав про те, наскільки висока ймовірність зустрічі на Місяці китайського та індійського місяцеходів.

Сліди, залишені місяцеходом "Праг'ян" на Місяці Фото: ISRO

Індійське космічне агентство так і не пояснило, чому її апарати на Місяці не оснащені радіоізотопними нагрівачами. У будь-якому разі перед відключенням їхні батареї були повністю заряджені. Індійські вчені визнають, що існує дуже маленький шанс, що "Вікрам" і "Праг'ян" через майже 2 тижні знову почнуть свою наукову діяльність. Якщо ж апарати зможуть "прокинутися", то їхньої потужності має вистачити ще на 14 днів досліджень Місяця, після чого вони точно назавжди припинять свою роботу.

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