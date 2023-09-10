Жити можна, але недовго. Уперше марсохід NASA створив на Марсі придатний для дихання кисень

Марсохід Perseverance створив стільки кисню, скільки потрібно дорослій людині для дихання протягом 3 годин.

Related video

Перший в історії експеримент з виробництва кисню на іншій планеті дав вражаючі результати. Незважаючи на те, що кількість виробленого кисню не така велика, все ж це перший крок до більш масштабного виробництва необхідного для дихання майбутніх поселенців на Марсі ресурсу, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Протягом двох років марсохід Perseverance за допомогою свого приладу MOXIE займався створенням кисню на Марсі з вуглекислого газу, взятого з розрідженої атмосфери Марса.

Вчені з NASA підвели деякі підсумки цього історичного експерименту і заявили про те, що марсохід за весь цей час зміг створити 122 грами кисню. Цієї кількості достатньо для того, щоб доросла людина могла дихати протягом 3 годин, а, наприклад, собака середніх розмірів — 10 годин.

Таким чином, згідно із заявою NASA, є надія на те, що подібні експерименти призведуть до появи більш масштабних установок, які створюватимуть кисень на Червоній планеті і таким чином це забезпечить довготривалу присутність людей на Марсі.

Науковці хочуть використовувати ресурси планети для того, щоб витягувати з них усе необхідне для життя майбутніх поселенців, і насамперед ідеться про кисень. Придатний для дихання кисень марсохід добував за допомогою переробки вуглекислого газу, яким наповнена розріджена атмосфера дуже негостинної для людини Червоної планети.

Марсохід Perseverance створив стільки кисню, скільки потрібно дорослій людині для дихання протягом 3 годин Фото: NASA

Приблизно 95% атмосфери Марса складається з вуглекислого газу. Тому за допомогою приладу MOXIE марсохід Perseverance відокремлював атоми кисню, а потім зберігав їх у спеціальній капсулі. Залишки процесу переробки апарат NASA викидав назад в атмосферу у вигляді чадного газу. Якщо вуглекислий газ — це діоксид вуглецю, тобто CO2, то чадний газ — це монооксид вуглецю, тобто СО.

За словами вчених, у майбутньому астронавти на Марсі зможуть створювати кисень не тільки для дихання, а й для створення палива для космічних ракет. Таким чином у рамках майбутніх місій на Червону планету не доведеться доставляти велику кількість палива і кисню, що зробить такі польоти значно дешевшими.

Водночас людина не зможе прожити на Марсі без скафандра навіть кількох хвилин. Мало того, що там нічим дихати, так ще й середня температура на планеті становить мінус 62 градуси Цельсія. На додачу низький тиск на Марсі призведе до швидкого закипання крові. Але і це ще не все. На Марсі немає захисного озонового шару, а тому сонячне і космічне випромінювання може серйозно нашкодити людині, наприклад, воно може призвести до руйнування кісток.

Велика, пустельна, холодна і негостинна планета все ж таки після Місяця для NASA залишається головною метою для колонізації. Але перший пілотований політ сюди відбудеться не раніше, ніж наприкінці 2030-х років.

Нагадуємо, що марсохід Perseverance займається дослідженнями поверхні Марса, його атмосфери, а також пошуками ознак позаземного мікробного життя. І в цьому йому допомагає невеликий літальний апарат Ingenuity. Фокус уже писав про те, що нещодавно цей марсіанський вертоліт встановив нові рекорди на Марсі.