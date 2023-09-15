С помощью своего "хвоста" Земля помогла появиться воде на Луне: что выяснили ученые

Электроны из плазменного слоя магнитосферного "хвоста" Земли могут способствовать образованию воды на ее спутнике.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, ученые выяснили, что электроны высокой энергии в плазменном слое Земли способствуют процессам эрозии на поверхности Луны. Также эти электроны способствовали образованию воды на ее поверхности. Новое открытие может помочь объяснить происхождение водяного льда, который был обнаружен в постоянно затененных регионах Луны, пишет Phys.

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Наша планета имеет сильное магнитное поле, которое называется магнитосферой. Оно защищает поверхность Земли от эрозии с помощью космического излучения, а также от опасного для всех живых организмов сильного излучения Солнца.

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Солнце постоянно выбрасывает в космос потоки плазмы, которые называются солнечным ветром. Когда он сталкивается с магнитосферой, то меняет ее форму, в результате чего на неосвещенной стороне планеты образует длинный хвост. Плазменный слой внутри этого хвоста магнитосферы состоит из электронов и ионов высокой энергии, которые могут сюда попадать как с Земли, так и из солнечного ветра.

Солнце постоянно выбрасывает в космос потоки плазмы, которые называются солнечным ветром. Когда он сталкивается с магнитосферой, то меняет ее форму, в результате чего на неосвещенной стороне планеты образует длинный хвост Фото: NASA

Солнечный ветер, который состоит из высокоэнергетических частиц, таких как протоны, постоянно попадает на поверхность Луны и сейчас ученые считают, что благодаря этому, кроме других источников, на спутнике Земли появилась вода.

Авторы исследования решили изучить как меняется эрозия поверхности Луны, когда он проходит через магнитосферный хвост Земли. По словам ученых, когда Луна не проходит через этот хвост, то ее поверхность подвергается воздействию солнечного ветра. Но внутри хвоста почти нет протонов солнечного ветра, поэтому образование воды в этом случае должно было упасть до нуля.

Карта распределения воды на поверхности Луны. Красный цвет указывает на самый низкий уровень, а темно-синий - на самый высокий Фото: NASA

Ученые проанализировали данные лунных орбитальных аппаратов и оценили изменения в образовании воды, когда Луна проходила через хвост магнитосферы Земли. Оказалось, что уровень образования воды на Луне, когда она пролетает сквозь плазменный слой в хвосте магнитосферы Земли практически идентичен уровню, когда Луна находилась за пределами хвоста. Это значит, что в хвосте магнитосферы Земли могут происходить дополнительные процессы, способствующие образованию воды, которые напрямую не связанны с протонами солнечного ветра. Как показало исследование попадание на Луну электронов высокой энергии показывает такое же влияние на ее поверхность, как и попадание протонов солнечного ветра.

По словам ученых, это доказывает неразрывную связь между Землей и Луной во многих сферах, в том числе, что касается образования воды.

Фокус уже писал о том, что американский геолог считает, что не весь лунный реголит подходит для обустройства жизни на Луне. Согласно исследованию, для строительства будущих баз на Луне нужно использовать только определенные типы местной почвы.

Также Фокус писал о том, что снимки Луны стали финалистами в конкурсе "Астрономический фотограф года". В ежегодном конкурсе Гринвичской королевской обсерватории победила фотография огромной плазменной дуги рядом с галактикой Андромеды.