Гипертелескоп на Луне: ученые раскрыли планы по созданию новой космической обсерватории (фото)

Главное обосноваться на Луне, а постройка нового огромного космического телескопа — это лишь вопрос времени.

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Группа ученых представила новую научную статью на сервере препринтов arXiv, в которой говорится о том, что хорошим местом для размещения новой мощной космической обсерватории является Луна. Ученые назвали эту концепцию гипертелескопом, пишет ScienceAlert.

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Человечество уже построило большое количество телескопов на Земле в самых разных местах. В космосе также находится несколько космических обсерваторий, самыми известными из которых является телескопы Хаббл и Уэбб. Каждый существующий телескоп позволяет делать все новые и новые потрясающие открытия о нашей Вселенной.

Главное обосноваться на Луне, а постройка нового огромного космического телескопа — это лишь вопрос времени, считают ученые Фото: NASA/JSC

Авторы нового исследования считают, что нужно выйти за привычные рамки при строительстве обсерваторий нового поколения и обратить внимание на Луну в этом плане. Ученые считают, что отличным местом для размещения новой мощной космической обсерватории, которую они назвали гипертелескопом, является именно спутник Земли.

На самом идея построить телескоп на Луне не нова. Например, NASA уже выделило первоначальное финансирование на создание проекта радиотелескопа LCRT, который должен быть построен в одном из лунных кратеров. Можно вспомнить о том, что еще во времена миссий "Аполлон" астронавты оставили на поверхности Луны светоотражатели, с помощью которых ученые смогли измерить расстояние до нашего спутника с точностью до миллиметров.

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Но авторы новой статьи собрали вместе несколько известных концепций и представили свой проект лунного гипертелескопа. Кроме проекта радиотелескопа LCRT, идет разработка концепции телескопа LFTALP, который будет представлять собой группу из 6,5-метровых телескопов для изучения атмосфер экзопланет. Также существует проект создания телескопа LOUVE на Луне, который предназначен для изучение космических объектов ультрафиолетовом диапазоне света. Некоторые ученые предлагают построить на Луне гравитационно-волновую обсерваторию для фиксации гравитационных волн. Проблема всех этих проектов состоит в том, что с технической точки зрения построить такие телескопы сложно даже на Земле, не говоря уже о Луне. То есть все упирается в недостаток нужных технологий.

Авторы нового исследования считают, что нужно выйти за привычные рамки при строительстве обсерваторий нового поколения и обратить внимание на Луну в этом плане Фото: ScienceAlert

Поэтому ученые предлагают более простую идею. Гипертелескоп на Луне можно построить на базе обычного оптического телескопа, который будет использовать преимущества лунной местности. Мощность такого телескопа во многом зависит от размера его главного зеркала и фокусного расстояния телескопа. Фокусное расстояние можно увеличить с помощью нескольких зеркал.

По словам ученых, гипертелескоп может использовать массив зеркал в качестве главного зеркала, которые будут расположены на дне кратера. Важные приборы можно подвесить на тросах над главным зеркалом. Поскольку зеркала не обязательно должны быть большими, их будет намного проще построить, а форма кратера дает возможность проводить мало "земляных работ", чтобы установить эти зеркала.

Еще один вариант строительства нового телескопа включает в себя размещение зеркал на одной стороне кратера, а размещение приборов — на другой. Таким образом, считают ученые, можно получить очень большое фокусное расстояние, но в таком случае телескоп не сможет заглянуть очень далеко в космос.

В то же время с этим проектом связаны проблемы, которые нужно будет решить, если построят такой телескоп. Со временем на зеркалах будет накапливаться лунная пыль и ее придется удалять. Также даже незначительная сейсмическая активность на Луне может повлиять на ориентацию зеркал и приборов. Главное обосноваться на Луне, а постройка нового огромного космического телескопа — это лишь вопрос времени, считают ученые.

Как уже писал Фокус, на Луне обнаружено загадочное землетрясение и его источник имеет искусственное происхождение. Астрономы выяснили, что на Луне существует еще один вид землетрясений.