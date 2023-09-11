На Луне обнаружено загадочное землетрясение: источник имеет искусственное происхождение (фото)

Астрономы выяснили, что на Луне существует еще один вид землетрясений.

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Еще в 1972 году астронавты миссии "Аполлон-17" установили на поверхности Луны несколько сейсмометров для измерения сейсмической активности. Благодаря этому ученые смогли выяснить, что на спутнике Земли происходят похожие на земные землетрясения. Астрономы выделили четыре разных вида таких подземных толчков: глубокие, поверхностные, тепловые и вызванные ударами метеоритов. Но в результате нового исследования, опубликованного в Journal of Geophysical Research – Planets, ученые обнаружили пятый совсем неожиданный вид лунных землетрясений. Они имеют искусственное происхождение, пишет ScienceAlert.

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На Луне почти нет сейсмической активности, и все же она возникает в результате падения метеоритов, гравитационного влияния Земли и из-за изменений температуры на поверхности Луны. Последние называются тепловыми землетрясениями, и они возникают из-за изменений температуры при смене дня и ночи на спутнике Земли. Например, днем поверхность может нагреваться до 120 градусов Цельсия со знаком плюс, а ночью температура снижается до минус 133 градусов Цельсия.

Именно тепловые землетрясения на Луне регистрировали сейсмометры, оставленные астронавтами миссии "Аполлон-17". Авторы нового исследования повторно изучили данные этих приборов, размещенных на поверхности Луны, за период между октябрем 1976 года и маем 1977 года.

Именно тепловые землетрясения на Луне регистрировали сейсмометры, оставленные астронавтами миссии "Аполлон-17" Фото: NASA

Оказалось, что тепловые землетрясения в течение лунного дня имеют стабильную периодичность. И в то же время данные показали существование неизвестного типа землетрясений, которые происходили только в начале лунного дня и отличались от тех, которые появляются в конце этого дня.

Тщательный анализ позволил сделать неожиданный вывод. Оказалось, что загадочные землетрясения связаны c посадочным модулем миссии "Аполлон-17". Когда происходил восход Солнца, то корпус посадочного модуля начинал нагреваться и расширяться, что приводило к вибрациям, которые передавались поверхности. Именно эти вибрации зафиксировали сейсмометры.

Оказалось, что загадочные землетрясения связаны c посадочным модулем миссии "Аполлон-17" Фото: NASA

По словам ученых, в течение 5-6 земных часов каждые 5-7 минут приборы фиксировали вибрации посадочного модуля и это происходило в течение всех лунных дней на протяжении данного периода наблюдений.

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Хотя новые землетрясения никак не связаны с сейсмической активностью самой Луны, все же новые данные могут иметь важное значение для будущих миссий на спутник Земли. Несмотря на то, что тепловые землетрясения имеют очень маленькую мощность, чтобы из ощутили астронавты, результаты нового исследования могут помочь в разработке будущих посадочных модулей и другого оборудования, которое будет размещено на Луне, считают ученые.

С другой стороны, с помощью изучения любых видов сейсмической активности на Луне можно исследовать недра спутника Земли, чтобы понять его внутреннюю структуру. Ведь о ней астрономы знают еще очень мало.

Напоминаем, что прибор посадочного модуля индийской миссии "Чандраян-3" недавно зафиксировал неизвестное землетрясение, источник которого пока не установлен, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, смогут ли индийские аппараты на Луне пережить холодную ночь, которая должна вскоре закончится. Сейчас эти аппараты отключены и есть шанс, что они смогут еще две неделе после того, как начнется новый лунный день, изучать наш спутник.