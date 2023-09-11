Гіпертелескоп на Місяці: вчені розкрили плани зі створення нової космічної обсерваторії (фото)

Головне влаштуватися на Місяці, а будівництво нового величезного космічного телескопа — це лише питання часу.

Related video

Група вчених представила нову наукову статтю на сервері препринтів arXiv, в якій йдеться про те, що хорошим місцем для розміщення нової потужної космічної обсерваторії є Місяць. Вчені назвали цю концепцію гіпертелескопом, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Людство вже побудувало велику кількість телескопів на Землі в найрізноманітніших місцях. У космосі також розташовано кілька космічних обсерваторій, найвідомішими з яких є телескопи Габбл і Вебб. Кожен наявний телескоп дає змогу робити все нові й нові приголомшливі відкриття про наш Всесвіт.

Головне влаштуватися на Місяці, а будівництво нового величезного космічного телескопа — це лише питання часу, вважають учені Фото: луна

Автори нового дослідження вважають, що потрібно вийти за звичні рамки під час будівництва обсерваторій нового покоління і звернути увагу на Місяць у цьому плані. Вчені вважають, що чудовим місцем для розміщення нової потужної космічної обсерваторії, яку вони назвали гіпертелескопом, є саме супутник Землі.

Насправді ідея побудувати телескоп на Місяці не нова. Наприклад, NASA вже виділило початкове фінансування на створення проєкту радіотелескопа LCRT, який має бути побудований в одному з місячних кратерів. Можна згадати про те, що ще за часів місій "Аполлон" астронавти залишили на поверхні Місяця світловідбивачі, за допомогою яких вчені змогли виміряти відстань до нашого супутника з точністю до міліметрів.

Важливо

Історична місія "Чандраян-3": чи зможуть індійські апарати на Місяці пережити холодну ніч (фото)

Але автори нової статті зібрали разом кілька відомих концепцій і представили свій проект місячного гіпертелескопа. Крім проєкту радіотелескопа LCRT, триває розробка концепції телескопа LFTALP, який буде являти собою групу з 6,5-метрових телескопів для вивчення атмосфер екзопланет. Також існує проєкт створення телескопа LOUVE на Місяці, який призначений для вивчення космічних об'єктів в ультрафіолетовому діапазоні світла. Деякі вчені пропонують побудувати на Місяці гравітаційно-хвильову обсерваторію для фіксації гравітаційних хвиль. Проблема всіх цих проєктів полягає в тому, що з технічного погляду побудувати такі телескопи складно навіть на Землі, не кажучи вже про Місяць. Тобто все впирається в брак потрібних технологій.

Автори нового дослідження вважають, що потрібно вийти за звичні рамки під час будівництва обсерваторій нового покоління і звернути увагу на Місяць у цьому плані Фото: ScienceAlert

Тому вчені пропонують простішу ідею. Гіпертелескоп на Місяці можна побудувати на базі звичайного оптичного телескопа, який використовуватиме переваги місячної місцевості. Потужність такого телескопа багато в чому залежить від розміру його головного дзеркала і фокусної відстані телескопа. Фокусну відстань можна збільшити за допомогою декількох дзеркал.

За словами вчених, гіпертелескоп може використовувати масив дзеркал як головне дзеркало, які будуть розташовані на дні кратера. Важливі прилади можна підвісити на тросах над головним дзеркалом. Оскільки дзеркала не обов'язково мають бути великими, їх буде набагато простіше побудувати, а форма кратера дає можливість проводити мало "земляних робіт", щоб встановити ці дзеркала.

Ще один варіант будівництва нового телескопа передбачає розміщення дзеркал на одній стороні кратера, а розміщення приладів — на іншій. Таким чином, вважають учені, можна отримати дуже велику фокусну відстань, але в такому разі телескоп не зможе зазирнути дуже далеко в космос.

Водночас із цим проєктом пов'язані проблеми, які потрібно буде вирішити, якщо побудують такий телескоп. Згодом на дзеркалах накопичуватиметься місячний пил і його доведеться видаляти. Також навіть незначна сейсмічна активність на Місяці може вплинути на орієнтацію дзеркал і приладів. Головне влаштуватися на Місяці, а будівництво нового величезного космічного телескопа — це лише питання часу, вважають учені.

Як уже писав Фокус, на Місяці виявлено загадковий землетрус і його джерело має штучне походження. Астрономи з'ясували, що на Місяці існує ще один вид землетрусів.