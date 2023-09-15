За допомогою свого "хвоста" Земля допомогла з'явитися воді на Місяці: що з'ясували вчені

Електрони з плазмового шару магнітосферного "хвоста" Землі можуть сприяти утворенню води на її супутнику.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, вчені з'ясували, що електрони високої енергії в плазмовому шарі Землі сприяють процесам ерозії на поверхні Місяця. Також ці електрони сприяли утворенню води на його поверхні. Нове відкриття може допомогти пояснити походження водяного льоду, який був виявлений у постійно затінених регіонах Місяця, пише Phys.

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Наша планета має сильне магнітне поле, яке називається магнітосферою. Воно захищає поверхню Землі від ерозії за допомогою космічного випромінювання, а також від небезпечного для всіх живих організмів сильного випромінювання Сонця.

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Сонце постійно викидає в космос потоки плазми, які називаються сонячним вітром. Коли він стикається з магнітосферою, то змінює її форму, внаслідок чого на неосвітленому боці планети утворює довгий хвіст. Плазмовий шар усередині цього хвоста магнітосфери складається з електронів та іонів високої енергії, які можуть сюди потрапляти як із Землі, так і з сонячного вітру.

Сонце постійно викидає в космос потоки плазми, які називаються сонячним вітром. Коли він стикається з магнітосферою, то змінює її форму, внаслідок чого на неосвітленому боці планети утворює довгий хвіст Фото: NASA

Сонячний вітер, який складається з високоенергетичних частинок, таких як протони, постійно потрапляє на поверхню Місяця і наразі вчені вважають, що завдяки цьому, окрім інших джерел, на супутнику Землі з'явилася вода.

Автори дослідження вирішили вивчити як змінюється ерозія поверхні Місяця, коли він проходить через магнітосферний хвіст Землі. За словами вчених, коли Місяць не проходить через цей хвіст, то його поверхня піддається впливу сонячного вітру. Але всередині хвоста майже немає протонів сонячного вітру, тому утворення води в цьому випадку мало б впасти до нуля.

Карта розподілу води на поверхні Місяця. Червоний колір вказує на найнижчий рівень, а темно-синій — на найвищий Фото: NASA

Вчені проаналізували дані місячних орбітальних апаратів і оцінили зміни в утворенні води, коли Місяць проходив через хвіст магнітосфери Землі. Виявилося, що рівень утворення води на Місяці, коли він пролітає крізь плазмовий шар у хвості магнітосфери Землі, практично ідентичний рівню, коли Місяць перебував за межами хвоста. Це означає, що в хвості магнітосфери Землі можуть відбуватися додаткові процеси, що сприяють утворенню води, які безпосередньо не пов'язані з протонами сонячного вітру. Як показало дослідження, потрапляння на Місяць електронів високої енергії показує такий самий вплив на його поверхню, як і потрапляння протонів сонячного вітру.

За словами вчених, це доводить нерозривний зв'язок між Землею і Місяцем у багатьох сферах, зокрема, що стосується утворення води.

Фокус уже писав про те, що американський геолог вважає, що не весь місячний реголіт підходить для облаштування життя на Місяці. Згідно з дослідженням, для будівництва майбутніх баз на Місяці потрібно використовувати тільки певні типи місцевого ґрунту.

Також Фокус писав про те, що знімки Місяця стали фіналістами в конкурсі "Астрономічний фотограф року". У щорічному конкурсі Грінвічської королівської обсерваторії перемогла фотографія величезної плазмової дуги поруч із галактикою Андромеди.