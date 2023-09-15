Галактика Андромеди і знак питання на Сонці: переможці конкурсу "Астрофотограф року" (фото)

У щорічному конкурсі Грінвічської королівської обсерваторії перемогла фотографія величезної плазмової дуги поруч із галактикою Андромеди.

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Стали відомі переможці та фіналісти щорічного конкурсу "Астрономічний фотограф року", який проводить Грінвічська королівська обсерваторія, Велика Британія. Детально про ці фотографії пише BBC.

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Галактика Андромеди

Галатика Андромеди і плазмова дуга поруч із нею зліва Фото: BBC

Престижну премію в галузі астрономічної фотографії цього року отримав знімок величезної плазмової дуги поруч із галактикою Андромеди. Цю нещодавно виявлену хмару з гарячого газу сфотографувала команда астрономів-аматорів на чолі з Марселем Дрекслером, Ксав'є Строттнером і Яном Сейнті. Зараз вчені досліджують цю структуру, яка може виявитися найбільшою подібною структурою в прилеглому космосі.

Туманність IC 2944

Туманність IC 2944 Фото: BBC

Журі конкурсу також нагородило двох 14-річних хлопчиків з Китаю премією "Молодий астрономічний фотограф року". Сюй Жунвей і Ван Бінью зробили знімок туманності IC 2944, яка розташована в сузір'ї Центавра, на відстані 6000 світлових років від Землі. У світному газі туманності видно зоряне скупчення Collinder 249.

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Деякі роботи, які здобули перемогу у своїх категоріях, а також позитивні відгуки членів журі конкурсу "Астрофотограф року-2023" подано далі.

Затемнення Марса

Затемнення Марса Фото: BBC

Ітан Чаппел зробив зображення затемнення Марса Місяцем, яке відбулося 8 грудня 2022 року. Під час затемнення Місяць пройшов перед планетою, що дало змогу фотографу сфотографу зафіксувати обидва об'єкти разом. На знімку Марс розташований за південною стороною Місяця. Це переможець у категорії "Наш Місяць".

Знак питання на Сонці

Знак питання на Сонці Фото: BBC

Переможцем у категорії "Наше Сонце" стала фографія Едуардо Шабергера Пупо. Тут видно величезну нитку на Сонці у формі знака питання. Сонячні нитки являють собою плазмові дуги в атмосфері, форму яких їм надають магнітні поля.

Нова туманність

На світлині зображена раніше невідома галактична туманність Фото: BBC

Переможцем у категорії "Зірки і туманності" стала фотографія астрономів-аматорів Марселя Дрехслера з Німеччини і Ксав'є Строттнера з Франції. На фотографії зображена раніше невідома галактична туманність, що містить пару зірок, оточену спільною оболонкою.

Комплекс Sh2-132

Комплекс Sh2-132 Фото: BBC

Приз найкращому новому астрофотографу дали Аарону Вільгельму за зображення комплексу Sh2-132, що розташований недалеко від кордону сузір'їв Цефея і Лацерти та містить багато структур далекого космосу.

МКС на тлі Місяця

МКС на тлі Місяця Фото: BBC

Фотографія Ендрю Маккарті посіла друге місце в категорії "Люди і космос". На цьому знімку показана Міжнародна космічна станція (МКС), що пролітає над кратером Тихо на Місяці. Хоча насправді МКС у 1000 разів ближче до Землі, ніж Місяць, ця перспектива створює враження, ніби МКС насправді обертається навколо нашого супутника.

Фокус уже писав про те, що астрофотограф Мігель Кларо зробив приголомшливі зображення вивержень на Сонці.