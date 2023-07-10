Китайська станція на тлі Сонця і найсильніший спалах: найкращі знімки зірки за останній час (фото)

Ці кілька недавніх світлин Сонця змагатимуться за перемогу в конкурсі "Астрономічний фотограф року".

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Нові вражаючі знімки Сонця, яке зараз перебуває на стадії переходу до піку своєї максимальної активності, внесено до списку учасників щорічної премії "Астрономічний фотограф року", пише Forbes.

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Не тільки космічні апарати, що вивчають Сонце, роблять приголомшливі світлини нашої зірки, цим також займаються й астрофотографи. Серед інших фото космосу, занесених до списку учасників на звання найкращих астрономічних зображень, потрапили і чотири дивовижні знімки нашої зірки. А вона зараз перебуває у стадії поступового підвищення рівня своєї активності і в підсумку пік цієї активності настане вже скоро. Тому на Сонці з'являються потужні викиди плазми у вигляді сонячних протуберанців, а також найсильніші спалахи.

Саме цю активність Сонця і зняли астрофотографи з різних країн. Також нижче ви зможете побачити ще одну унікальну світлину, на якій показано китайську космічну станцію "Тяньгун", що пролітає на тлі Сонця.

Усі чотири знімка змагатимуться за перемогу в щорічному конкурсі "Астрономічний фотограф року", який проводить Королівська Грінвічська обсерваторія в Лондоні, Велика Британія. У цьому конкурсі 11 номінацій, і цього року було подано 4 тисячі заявок від астрофотографів із 64 країн світу.

Серед цих номінацій є одна, яка стосується нашої зірки, і вона так і називається "Наше Сонце". Переможець у цій номінації, як і в усіх інших, буде оголошений 14 вересня цього року. Які знімки Сонця беруть участь у конкурсі?

Сонячний спалах класу Х на фото "Рух"

Сонячний спалах класу Х на фото "Рух" Фото: Forbes

Кожен фотограф дає своїм знімкам назви і під цими назвами світлини представлені на конкурсі. Знімок під назвою "Рух" зробив астрофотограф із Португалії Мігель Кларо. Тут видно найсильніший з можливих спалах на Сонці класу Х. Це найсильніший викид випромінювання, який стався в сонячній плямі AR 2994 ще у квітні цього року. Подібні дуже сильні спалахи стають звичайним явищем на Сонці в міру наближення нашої зірки до максимуму своєї активності.

"Величний сонячний спалах"

"Величний сонячний спалах" Фото: Forbes

Фото з такою назвою представив на конкурс астрофотограф з Німеччини Мехмет Ергун. На цьому знімку також видно прояв активності Сонця у вигляді сильного спалаху і викиду плазми в лівій частині зображення. Цей потік плазми відлітає в космос на відстань у майже 700 тисяч км.

Величезний сонячний протуберанець

"Величний гігант" Фото: Forbes

Ще одна світлина, представлена в номінації "Наше Сонце" називається "Величний гігант". Це знімок величезного протуберанця з плазми, що вилітає з поверхні Сонця. Подібне явище із Землі можна побачити тільки під час повного сонячного затемнення. Автором цього знімка є астрофотограф Рафаель Шмаль з Угорщини.

Китайська космічна станція "Тяньгун" на тлі Сонця

Китайська космічна станція "Тяньгун" на тлі Сонця Фото: Forbes

Наступне фото, де також показана наша зірка, не увійшло до номінації "Наше Сонце", а потрапило до номінації "Люди і космос". Хоча найчастіше на подібних знімках можна побачити Міжнародну космічну станцію, що пролітає на тлі Сонця, цього разу можна побачити китайську космічну станцію "Тяньгун". Автор світлини Лейтян Ван з Китаю, зібрав в один знімок кілька зображень орбітальної станції, яка пролітає на тлі Сонця.

Фокус уже писав про те, що вчені давно намагаються зрозуміти, чому корона Сонця нагрівається дуже сильно, і її температура відрізняється у багато разів від температури фотосфери. Автори нового дослідження вже наблизилися до відповіді .