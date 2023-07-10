Китайская станция на фоне Солнца и сильнейшая вспышка: лучшие снимки звезды за последнее время (фото)

Эти несколько недавних фотографий Солнца будут соревноваться за победу в конкурсе "Астрономический фотограф года".

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Новые впечатляющие фотографии Солнца, которое сейчас находится на стадии перехода к пику своей максимальной активности, включены в список участников ежегодной премии "Астрономический фотограф года", пишет Forbes.

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Не только космические аппараты, изучающие Солнце, делают потрясающие фотографии нашей звезды, этим также занимаются и астрофотографы. Среди других фотографий космоса, включенных в список участников на звание лучших астрономических изображений, попали и четыре удивительных снимка нашей звезды. А она сейчас находится в стадии постепенного повышения уровня своей активности и в итоге пик этой активности настанет уже скоро. Поэтому на Солнце появляются мощные выбросы плазмы в виде солнечных протуберанцев, а также самые сильные вспышки.

Именно эту активность Солнца и засняли астрофотографы из разных стран. Также ниже вы сможете увидеть еще одну уникальную фотографию, на которой показана китайская космическая станция "Тяньгун", пролетающая на фоне Солнце.

Все четыре фотографии будут соревноваться за победу в ежегодном конкурсе "Астрономический фотограф года", который проводит Королевская Гринвичская обсерватория в Лондоне, Великобритания. В этом конкурсе 11 номинаций, и в этом году было подано 4 тысячи заявок от астрофотографов из 64 стран мира.

Среди этих номинаций есть одна, которая относится к нашей звезде, и она так и называется "Наше Солнце". Победитель в этой номинации, как и во всех остальных, будет объявлен 14 сентября этого года. Какие снимки Солнца принимают участие в конкурсе?

Солнечная вспышка класса Х на фотографии "Движение"

Солнечная вспышка класса Х на фотографии "Движение" Фото: Forbes

Каждый фотограф дает своим снимкам названия и под этими названиями фотографии представлены на конкурсе. Снимок под названием "Движение" сделал астрофотограф из Португалии Мигель Кларо. Здесь видна самая сильная из возможных вспышка на Солнце класса Х. Это сильнейший выброс излучения, который произошел в солнечном пятне AR 2994 еще в апреле этого года. Подобные очень сильные вспышки становятся обычным явлением на Солнце по мере приближения нашей звезды к максимуму своей активности.

"Величественная солнечная вспышка"

"Величественная солнечная вспышка" Фото: Forbes

Фотографию с таким названием представил на конкурс астрофотограф из Германии Мехмет Эргун. На этом снимке также видно проявление активности Солнца в виде сильной вспышки и выброса плазмы в левой части изображения. Этот поток плазмы улетает в космос на расстояние в почти 700 тысяч км.

Огромный солнечный протуберанец

"Величественный гигант" Фото: Forbes

Еще одна фотография, представленная в номинации "Наше Солнце" называется "Величественный гигант". Это снимок огромного протуберанца из плазмы, которые вылетает с поверхности Солнца. Подобное явление с Земли можно увидеть только во время полного солнечного затмения. Автором этого снимка является астрофотограф Рафаэль Шмаль из Венгрии.

Китайская космическая станция "Тяньгун" на фоне Солнце

Китайская космическая станция "Тяньгун" на фоне Солнце Фото: Forbes

Следующая фотография, где также показана наша звезда, не вошла в номинацию "Наше Солнце", а попала в номинацию "Люди и космос". Хотя чаще всего на подобных снимках можно увидеть пролетающую на фоне Солнца Международную космическую станцию, в этот раз можно увидеть китайскую космическую станцию "Тяньгун". Автор фотографии Лейтян Ван из Китая, собрал в один снимок несколько изображений орбитальной станции, которая пролетает на фоне Солнца.

Фокус уже писал о том, что ученые давно пытаются понять, почему корона Солнца нагревается очень сильно и ее температура отличается во много раз от температуры фотосферы. Авторы нового исследования уже приблизились к ответу.